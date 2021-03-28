معسكر تدريبي مشترك للمنتخبين الأولمبي والشباب بالملاكمة

محمد عمّار

عمان – دخل المنتخبان الأولمبي والشباب بالملاكمة بمعسكر تدربي داخلي مغلق في مركز إعداد اللاعب الأولمبي، ضمن تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وتحضيرات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم والمقررة في العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة من 10-21 نيسان (إبريل) المقبل.

أصداء إيجابية

أبدى المدير الفني للمنتخب أندريه ارتياحه للقرار باقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي، وذلك بعد فترة تدريبات خارج أسوار الرياضة، من خلال وجبات تدريبية خارجية تعتمد على اللياقة البدنية بعيدا عن فنون اللعبة.

وأشار مدير قطاعات الفئات العمرية عمر المجالي، إلى أن منتخب الشباب يتحضر لبطولة العالم، وتوقف عن التدريبات لفترة اسبوع بسبب إغلاق المدينة الرياضية، وهذا سيحتم على الجهاز الفني رفع مستوى التدريبات، من خلال حصة صباحية تتركز على الجانب البدني، إلى جانب إعداد خاص لكل لاعب في منسوب اللياقة البدنية، والأرتقاء بالشق البدني ورفع الأحمال التدريبية للوصول للمستوى المطلوب، فيما ستتركز الحصة المسائية على الجانب التكتيكي والفني، مشيرا إلى الإيجابية من المعسكر المشترك مع المنتخب الأولمبي الذي يرفع نسبة الفائدة المرجوة من التدريبات مع لاعبين مميزين.

وأضاف المجالي: “نسعى بكل قوة للارتقاء بالجانب البدني في ظل فترة توقف اضطرارية، وستكون الفترة المقبلة عامرة بالتدريبات، وسنعمل على الاستفادة القصوى من تواجد لاعبي المنتخب الأولمبي في الجانب الفني، بما يمنح لاعبي منتخب الشباب جرعات إضافية من الثقة بتواجد لاعبين أولمبيين”.

فحوصات “كورونا”

وكان المنتخب الأولمبي قد خضع لفحص كورونا قبل الدخول في المعسكر، وكذلك تم إجراء فحوصات على لاعبي منتخب الشباب والأجهزة التدريبية، حيث تمنع تعليمات اللجنة الأولمبية أيا من لاعبي المنتخبين من مغادرة المعسكر، وفي حال المغادرة فإنه لا يتم السماح له بالعودة لمركز الاعداد الأولمبي.

معسكر خارجي للأولمبي

من المقرر ان يستمر المعسكر المشترك حتى الثامن من شهر نيسان (ابريل) المقبل، بانتظار وصول الردود من الاتحاد البولندي لتأمين معسكر للمنتخب الأولمبي يقام على هامش بطولة العالم للشباب، بسبب تواجد العديد من المنتخبات الأوروبية التي تعسكر في وارسو في ذات الفترة تحضيرا لاستكمال المحطة الأوروبية نحو الأولمبياد.

تشكيلة الأولمبي

يضم المنتخب الأولمبي الى جانب المدير الفني اندرية والمدربين باسل الهنداوي ونبيل حيمور، اللاعبين محمد عبدالعزيز الوادي، عبادة الكسبة، زياد عشيش، عدي الهنداوي وحسين عشيش، ومحمد اليازوري واحمد طعيمات، والاخيران يواصلان تدريباتهما بانتظار قرعة الاتحاد الدولي لتوزيع بقية البطاقات نحو الأولمبياد بعد ختام محطتي اوروبا والأميركيتين، وتبقى 53 بطاقة سيتم توزيعها بحسب نتائج اللاعبين منذ العام 2016.

منتخب الشباب

يشرف على منتحب الشباب المدير الفني عمر المجالي ومساعده جهاز الزعبي الى جانب راشد صويصات، ويضم عبدالله الاعرج، حذيفة عشيش، أنس السعدي، فهد جمال، الياس عبدالهادي، زيد البيطار وتركي الروشادة، واللاعبات اسلام سريس، سليلينا الحسنات، رنول زيدان، حنان عايد، فيما لم يتم حسم أمر المنتخب المشارك ببطولة العالم، حيث سيتم عقب المعسكر تسمية المنتخب بحسب التحضيرات والنتائج المتوقعة لكل لاعب، كذلك الأوزان، ومن المتوقع ان يمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين ولاعبتان كأكبر رقم متوقع.