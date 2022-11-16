معضلة نتنياهو

معاريف

بقلم: تل ليف رام 16/11/2022

العملية في أرئيل أمس هي من أقسى العمليات التي وقعت في يهودا والسامرة في السنوات الأخيرة. فحقيقة أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا وفي المستشفيات تواصل الطواقم الطبية الكفاح في سبيل حياة جرحى آخرين تشكل مؤشرا واضحا على أن التصعيد الأمني في السنة الأخيرة من غير المتوقع أن يختفي إلى أي مكان.

إن إحباط عمليات التي ينفذها فلسطيني بمبادرة خاصة، والذي لم يكن حتى لحظة تنفيذ العملية معروفا لجهاز الأمن ولم يكن يحتاج لغرض تنفيذ العملية سوى سكين، بلطة أو سيارة، كان وسيبقى الحدث الأكثر تعقيدا لجهاز الأمن في التصدي للموجة الأخيرة في الضفة الغربية.

ما بدأ في شهر آذار بعمليتين نفذهما عربيان إسرائيليان على خلفية التأييد والنشاط تحت علم “داعش” في بئر السبع وفي الخضيرة تبناه منفذون عملوا انطلاقا من مفهوم وطني فلسطيني في العمليات القاسية في بني براك، في تل أبيب وفي العاد. في العمليات الخمسة هذه وحدها قتل 17 شخصا. في جهاز الأمن لم يشخصوا في الوقت المناسب خلايا عنف “داعش” والبوادر الأولية التي كانت في الميدان. والأعمال التي قام بها بعد ذلك الشاباك إلى جانب التنكر والاستنكار الواضح من المجتمع العربي في إسرائيل كبحت حتى الآن استمرار الميل. غير أن الشرارة التي اشعلها في مدن إسرائيل مهاجمون من مؤيدي داعش استغلت للتحريض والتشجيع على العنف، وأساسا من منطقة جنين وشمال السامرة ومن هناك خرج المهاجمون الذين نفذوا العمليات القاسية في تل أبيب، في بني براك وفي العاد.

عمق الجيش الإسرائيلي نشاطه ضد العمليات في جنين وفي شمال السامرة وعزز بشكل كبير خط التماس الذي كان سائبا تماما. بشكل عام يمكن القول ان ميل العمليات في اراضي إسرائيل انخفض بشكل كبير في ضوء الجهود العملياتية التي بذلت. وانتقل الانتباه الى قتال قوات الأمن في قلب المدن الفلسطينية ولا سيما في مخيمات اللاجئين في جنين وفي نابلس. ظاهرة تنظيم “عرين الأسود” في نابلس وتنفيذ عمليات اطلاق نار عديدة من تنظيمات جديدة اجتذبت الانتباه حول هدف واضح من الاسهل على الجيش ان يتصدى له. سلسلة من العمليات المركزة ضربت “عرين الاسود” بشكل شديد لكن الواضح الان ان هذا لا يكفي. إذ ان صفات قسم كبير من العمليات في الشهرين الاخيرين تعبر منذ الان عن ميل آخر تماما ومرحلة اخرى في تصعيد امني اخطر. هذه ليست انتفاضة كونها ليست في هذه المرحلة شعبية. لكن عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار في الأشهر الأخيرة – من غور الأردن، عبر شرقي القدس وكريات أربع وحتى ارئيل – تعبر منذ الآن عن ميل واضح لاتساع موجة العنف الى مناطق عديدة في يهودا والسامرة مثلما في موجة 2015.

مخزون منفذي العمليات الذين حتى لحظة القرار للخروج الى العملية لم تكن لهم مشاركة في العنف وليسوا معروفين لجهاز الأمن، يوجد في ارتفاع دراماتيكي. التقدير المعقول في جهاز الأمن هو ان الأشهر القادمة ستكون مشحونة على نحو خاص، فما بالك انه مقارنة بعمليات السكاكين في 2015، في موجة العمليات الحالية تنفذ العمليات بالسلاح الناري بقدر أكبر. ولم نتحدث بعد عن الساحة السياسية. في الإدارة الأميركية لا يحاولون اخفاء قلقهم من إمكانية أن يعين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير الدفاع القادم. هكذا بحيث أنه واضح انه بالسياسة الإسرائيلية في يهودا والسامرة توجد آثار ليس فقط على الوضع الأمني بل وايضا على الساحة السياسية في إسرائيل وعلى العلاقات مع الأسرة الدولية وبخاصة مع الولايات المتحدة.

في موجة العمليات في 2015 عندما كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، اخذ بموقف جهاز الأمن بعدم المس بمكانة السلطة الفلسطينية، والفصل قدر الامكان بين السكان المدنيين الفلسطينيين ومحافل العنف وعدم المس برزقهم.

من السابق لاوانه أن نعرف كيف سيختار نتنياهو هذه المرة، لكن واضح ان المحيط السياسي المتبلور حاليا سيشكل له تحديات مركبة. مثلا، رئيس المجلس الاقليمي السامرة يوسي داغان الذي تمتع نتنياهو بدعمه في حملة الانتخابات الاخيرة يطالب أن تضع حكومة إسرائيل التالية رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن هدفا امنيا. وعلى حد فكره فان السلطة الفلسطينية هي التي تقف خلف موجة العنف الاخيرة. عمليا يدور الحديث عن الطلب للعمل على اسقاط حكم السلطة ووقف التعاون مع أجهزة الامن الفلسطينية. في الماضي رفض نتنياهو هذه الامكانيات رفضا باتا. اما الآن فإن التنازل عن حقيبة الدفاع في صالح سموتريتش كفيل بان يشكل مؤشرا أول ايضا على استعداده لاتخاذ خط صقري أكثر حتى حيال السلطة الفلسطينية.