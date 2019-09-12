معلمون يستقيلون وآخرون يطلبون النقل.. ونقابتهم: لم نتلق مبادرات جديدة

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عمان – قال نائب نقيب المعلمين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة إن النقابة لغاية الآن لم تتلق بشكل رسمي اية مبادرات نيابية جديدة باستثناء مبادرة اللجنة الادارية في مجلس النواب التي يراسها النائب على الحجاحجة والتي مازالت قيد الدراسة.

في وقت كشف فيه رئيس اللجنة التربية النيابية ابراهيم البدور أن اللجنة تعمل على مبادرة توافقية جديدة بين الحكومة ونقابة المعلمين لانهاء اضراب المعلمين.

واشار البدور في تصريح خاص لـ”الغد” أن التواصل مع جميع الأطراف مستمر من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق. كما سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بعد موافقين الطرفين.

واضاف ان نجاح اي مبادرة مرهون بالاعتراف بحق المعلمين بالعلاوة 50% على رواتبهم الاساسية.

وبين ان ابواب الحوار مفتوحة من قبل النقابة حيث استقبلت يوم امس الاربعاء العديد من الوفود التي كانت تتحدث وتناقش مطلب المعلمين.

واشار الى ان حكومة هي من توقف لديها الحوار مع المعلمين حيث كان اخر لقاء جمع النقابة مع ممثل عن الحكومة وزير التربية والتعليم في بيت النائب ابراهيم البدور حيث لم يتم الوصول الى اية نتيجة.

وابدى النواصرة استغرابه من الموقف الحكومة بايقاف الحوار خصوصا ان هناك انباء تحدثت امس عن ان اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة اضراب المعلمين لكنه سرعان ما تلاشت الانباء

وبين ان هناك ارتفاع في عدد المعلمين الذين تقدموا باستقلاتهم من وزارة التربية والتعليم حيث بلغ 3 الاف استقالة، مشيرا الى ان ادرات فروع النقابة تلقت اليوم صورا عن طلبات نقل للمعلمين من وزارة التربية لوزارات اخرى.

واوضح انه في حالة اصرار الحكومة على عدم تلبية مطلب المعلمين فانه يمكن للمعلمين ان يستقيلوا من مهنة التعليم.

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