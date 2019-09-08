معلومات حول العلاج الإنساني

ليما علي عبد

عمان- يعرف العلاج الإنساني بأنه أحد أساليب العلاج النفسي، ويركز هذا العلاج على أهمية أن تكون نفسك الحقيقية لتتمكن من عيش حياة فضلى. هذا الأسلوب العلاجي مبني على المبدأ الذي يؤمن بأن لكل شخص أسلوبه الفريد بالنظر إلى العالم. هذه النظرة تؤثر على اختياراته وأفعاله، وهذا بحسب موقع “www.healthline.com” الذي أشار إلى أن العلاج الإنساني يشمل اعتقادا أساسيا بأن البشر لهم قلوب جيدة وقادرون على اتخاذ القرارات الصائبة لأنفسهم.

كيفية عمل العلاج الإنساني

يشمل العلاج الإنساني فهما أفضل لنظرة الشخص للعالم وإنشاء تقبل حقيقي للذات. ويتم الوصول إلى ذلك من خلال تنمية احترام إيجابي غير مشروط من الآخرين ومن النفس. فعندما تعتقد بأن الآخرين يحترمونك فقط لأنك تتصرف بأسلوب معين، فإنك تقع بسهولة في فخ الشعور بأنك لست كافيا. هذا الشعور بعدم القيمة يؤثر بدوره على الكيفية التي تنظر من خلالها إلى نفسك وإلى العالم من حولك. ولكن عليك بأن تتذكر أنه، بناء على المبادئ الأساسية للعلاج الإنساني، فإن الكيفية التي تنظر من خلالها إلى نفسك وإلى العالم من حولك تؤثر بشكل كبير على أفكارك وأفعالك. فالعلاج الإنساني يساعد على نشوء تقبل الذات والتغلب على النقد والرفض من الآخرين.

من الذين يستفيدون من العلاج الإنساني؟

يعد العلاج الإنساني فعالا إن كنت تبحث عن طريقة لجعل حياتك مُرضية أكثر سواء كنت مصابا أو غير مصاب بمرض نفسي. كما ويجب وضع هذا العلاج بعين الاعتبار إن كنت قد وجدت صعوبة سابقة بصنع علاقة مهنية مع المعالجين. وقد وجدت مراجعة أجريت على 86 دراسة أن العلاج الإنساني كان فعالا عبر مساعدة الأشخاص على إجراء تغيرات تدوم لوقت طويل على شخصياتهم. وقد شهدت حالات الأشخاص الذين تعالجوا بهذا الأسلوب العلاجي تغيرات أكثر مقارنة بمن لم يعالجوا به.

بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد من خلال مراجعة لدراسات أخرى أن الاتجاهات الموجهة نحو العميل، من ضمنها العلاج الإنساني، تعد مفيدة في الحالات الآتية:

– التعرض للصدمات.

– التعرض للصعوبات في العلاقات.

– حالات الذهان.

– حالات الاكتئاب.

– التعامل مع الأمراض العضوية المزمنة.

ولكن يجدر التنويه هنا إلى أن هذا العلاج لم يكن بفعالية العلاج المعرفي السلوكي للتعامل مع القلق واضطراب الهلع. فما إن كان هذا الأسلوب العلاجي يناسب احتياجاتك أم لا يعتمد على ما تريد الحصول عليه منه. فالعلاج الإنساني عادة لا يجعل من التشخيص أولوية، كما وقد لا يضع أهدافا علاجية. ويذكر أن الأنواع الأخرى من العلاج النفسي عادة ما توظف عناصر من العلاج الإنساني بها، من ضمن ذلك التقبل غير المشروط والاستماع الفعال.