معلومات خاطئة عن فقدان الوزن.. وهذه النقاط تصححها

ليما علي عبد

عمان – تشيع بين العديدين، معلومات خاطئة عن فقدان الوزن، وقد قدم موقع “WebMD” مجموعة منها في ما يلي مع تصحيحاتها:

– المعلومة الخاطئة: جميع السعرات الحرارية متشابهة.

التصحيح: تحتوي جميع السعرات الحرارية على المقدار نفسه من الطاقة، لكن هذا لا يعني أن جميعها له التأثير نفسه على الوزن. تمر الأطعمة بمسارات استقلابية (أيضية) مختلفة في الجسد، وتؤثر بطريقة مختلفة في الجوع وفي الهرمونات التي تسيطر عليه حسب مصادرها. وعلى سبيل المثال، تختلف السعرات الحرارية التي تأتي من البروتينات عن تلك التي تأتي من الدهون. فالحصول على سعرات حرارية من مصادر بروتينية يقلل الشهية والنهمة للطعام. كما أن السعرات الحرارية الآتية من الفواكه تشعرك بالشبع أكثر من تلك الآتية من الحلوى.

– المعلومة الخاطئة: السمنة ترتبط بضعف الإرادة فقط، وليست مرتبطة بالعوامل البيولوجية.

التصحيح: تعد السمنة اضطرابا مركبا من عشرات أو مئات من العوامل المساعدة، من ذلك العوامل الوراثية، إضافة إلى عوامل مرضية عديدة. فعلى سبيل المثال، تزيد الإصابة بكسل الغدة الدرقية من احتمالية زيادة الوزن. ويذكر أن الجسد يحتوي على العديد من المسارات البيولوجية والهرمونات التي تنظم الوزن، وهي عادة ما تكون مضطربة لدى مصابي السمنة، ما يجعل فقدان الوزن أصعب.

– المعلومة الخاطئة: الأغذية المخصصة للحميات الغذائية تساعد على فقدان الوزن.

التصحيح: تصنف العديد من الأطعمة غير الصحية على أنها مخصصة للحميات، لكن ذلك غير صحي على الإطلاق، من ذلك بعض الأطعمة الخالية من الدهون وبعض الأطعمة المعالجة الخالية من الغلوتين. فعليك أن تكون حذرا عند شراء هذه المنتجات.

– المعلومة الخاطئة: من يعانون السمنة كلهم بصحة سيئة والنحفاء كلهم بصحة جيدة.

التصحيح: تزيد البدانة بالفعل من احتمالية الإصابة بعديد من الأمراض، منها أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والنوع الثاني من مرض السكري، لكن عديدا ممن يعانون السمنة يتمتعون بصحة جيدة، كما أن عديدا من النحفاء يعانون من مشاكل صحية. ويبدو أن ذلك عائد إلى مكان تجمع الدهون، فإن كانت الدهون متراكمة في منطقة البطن، فذلك يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالمشاكل الصحية.

– المعلومة الخاطئة: تناول وجبة الإفطار ضروري لفقدان الوزن.

التصحيح: تشير الدراسات إلى أن أوزان الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار تكون أكثر من أوزان الذين يتناولونه، لكن ذلك قد يكون ناجما عن أن من يتناولون وجبة الإفطار يكونون ملتزمين بعادات صحية أخرى أيضا. فقد وجدت دراسة شارك بها أكثر من 300 شخص بالغ استمرت لمدة 4 أشهر عدم وجود تأثير لتناول وجبة الإفطار في الوزن. فبإمكانك أن تتناول وجبة الإفطار إن كنت ترغب بذلك، لكن لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.