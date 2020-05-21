معلومات خاطئة وخرافات حول مرض الصدفية

ليما علي عبد

عمان- ترتبط معلومات خاطئة وخرافات مع معظم الحالات المرضية، ويعود السبب وراء ذلك إلى عدم الاعتماد فقط على الخبراء والمصادر الموثوقة للحصول على معلومات تثقيفية صحيحة وحقيقية. وقد ارتبطت خرافات عديدة بمرض الصدفية الذي يصيب الجلد. وآتيا نعرض بعضا من هذه الخرافات مع تصحيحاتها بناء على موقع “WebMD” الذي يقع ضمن أفضل المواقع الطبية التي تقدم معلومات موثوقة ودقيقة: