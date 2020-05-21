معلومات خاطئة وخرافات حول مرض الصدفية

ليما علي عبد
عمان- ترتبط معلومات خاطئة وخرافات مع معظم الحالات المرضية، ويعود السبب وراء ذلك إلى عدم الاعتماد فقط على الخبراء والمصادر الموثوقة للحصول على معلومات تثقيفية صحيحة وحقيقية. وقد ارتبطت خرافات عديدة بمرض الصدفية الذي يصيب الجلد. وآتيا نعرض بعضا من هذه الخرافات مع تصحيحاتها بناء على موقع “WebMD” الذي يقع ضمن أفضل المواقع الطبية التي تقدم معلومات موثوقة ودقيقة:
- الخرافة: يسبب التعرض للضغط النفسي الإصابة بالصدفية.
• التصحيح: لا يسبب الضغط النفسي إصابتك بالصدفية، لكنه يسبب ثورات أعراضها، فاستجابة جهازك المناعي له هي نفسها التي تسبب ظهور أعراض الصدفية. وقد أشارت بعض الدراسات أيضا إلى أن التعرض للضغط النفسي يمنع أدوية هذا المرض من العمل بالسرعة المعتادة نفسها.
- الخرافة: يعد الماء الساخن علاجا شافيا من الصدفية.
• التصحيح: من المؤكد أن أخذ حمام ساخن أو دافئ يساعدك على الاسترخاء ويزيل ما لديك من توتر، لكن عليك بخفض حرارة هذا الماء عند التعامل مع بعض المشاكل الجلدية التي تشمل الصدفية. فالماء الساخن يسبب إصابة الجلد بالجفاف، مما يؤدي إلى مضاعفات مزعجة، منها زيادة شدة الحكة لديك. لذلك، عليك باستخدام الماء البارد بدلا منها، كما بإمكانك وضع الكريم الذي تستخدمه في الثلاجة، فجلدك سيرتاح أكثر عند وضعه عليه وهو بارد.
- الخرافة: لا يؤثر الغذاء على أعراض الصدفية.
• التصحيح: يؤثر ما تتناوله من طعام على أعراض الصدفية لديك تأثيرا كبيرا، فعلى سبيل المثال، تزيد بعض الأغذية، منها اللحوم الحمراء الدهنية والأطعمة المعالجة ومنتجات الألبان من شدة هذه الأعراض، أما الأوميغا 3 المتواجد في زيت السمك، فهو يعمل على تهدئتها.
- الخرافة: يجب على مصابي الصدفية تجنب أي تعرض لأشعة الشمس تجنبا كاملا.
• التصحيح: يسمح لك بالتعرض لأشعة الشمس لبعض الوقت، كما أنه أيضا قد يساعد آفات الصدفية لديك على الشفاء، لكن عليك أن تتحدث مع طبيبك أولا لتعرف المدة المناسبة التي يسمح لك بالتعرض لها.
- الخرافة: تزيد ممارسة الرياضة شدة أعراض الصدفية.
• التصحيح: في الحقيقة، العكس هو الصحيح. فقد وجدت الدراسات أن النشاط الجسدي المكثف يقلل من ثورات أعراض الصدفية.
- الخرافة: لا تخفف المستحضرات العشبية والتوابل من شدة أعراض الصدفية.
• التصحيح: بعض المراهم التي تحتوي على الأعشاب أو المواد الطبيعية ضمن مكوناتها تعمل بشكل رائع على تخفيف شدة أعراض الصدفية. فعلى سبيل المثال، تساعد مادة الكابسين الحراقة الموجودة في الفلفل الحار على التخفيف من الألم، ويمتلك الكركم خصائص مضادة للالتهاب. فالطبيب قد يصف أدوية تحتوي على أي منها للتخفيف مما لديك من أعراض.