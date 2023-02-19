معلومات قد لا تعرفها عن مرض “أبو دغيم”

تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ اليوم الأحد معلومات مهمة عن النكاف، المرض الفيروسي المعدي الذي يؤثر بشكل شائع على الأطفال من سن عامين إلى 12 عاما، ويعرف أيضا بـ “أبو دغيم”.

وتوضح نشرة المعهد أسباب مرض النكاف، وأعراضه، وشدة عدواه، والاختبارات التي يطلبها الطبيب لتشخيصه، إضافة إلى العلاجات التي تركز على تخفيف الأعراض، وطرق وقاية الأطفال من هذا المرض.

النكاف مرض معد يسببه فيروس. يمكن أن يسبب تورمًا مؤلمًا في الغدد اللعابية النكفية (التهاب الغدة النكفية). يركز علاج النكاف على تخفيف الأعراض. يجب أن يأخذ المرض مجراه. معظم الأعراض خفيفة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة. يوفر لقاح (MMR) الحماية من الفيروس المسبب للنكاف.

على من يؤثر النكاف؟

يؤثر النكاف بشكل شائع على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 12 عامًا والذين لم يتلقوا لقاح النكاف. ومع ذلك، يمكن أن يصاب المراهقون والبالغون بالنكاف على الرغم من أنهم مطعمون ضده. يحدث هذا بسبب تضاؤل ​​مناعة اللقاح بعد عدة سنوات. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للوقاية من عدوى النكاف هي التطعيم الكامل.

ما هي أعراض النكاف؟

غالبًا ما تكون أعراض النكاف الأولى خفيفة. كثير من الناس ليس لديهم أعراض ولا يعرفون أنهم مصابون. كما لا تظهر الأعراض على الفور. تتراوح فترة الحضانة (الفترة بين الإصابة وظهور المرض) من سبعة إلى 25 يومًا.

قد تشمل أعراض النكاف الخفيف ما يلي:

– حمى.

– صداع.

– آلام العضلات.

– تعب.

– فقدان الشهية.

بعد بضعة أيام، قد يحدث تورم مؤلم في الغدد النكفية. الغدد النكفية هي غدد لعابية تقع بين الأذنين والفكين. يمكن أن يحدث التورم، المعروف باسم التهاب الغدة النكفية، في أحد جانبي الوجه أو كلاهما.

تبدو هذه العلامة الكلاسيكية للنكاف مثل “الخدين السنجابين” لأن الخدين ينتفخان. يحدث التهاب الغدة النكفية في أكثر من 70٪ من حالات النكاف.

من المهم أن تتذكر أن العديد من الفيروسات والبكتيريا المختلفة يمكن أن تسبب التهاب الغدة النكفية. لذلك لا يعني ذلك دائمًا الإصابة بفيروس النكاف.

في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر النكاف على أعضائك ، بما في ذلك الدماغ أو البنكرياس أو الخصيتين أو المبايض. عادة ما يحدث هذا فقط عند المراهقين والبالغين.

اتصل بطبيب الأطفال على الفور إذا ظهرت عليهم أي من الأعراض الشديدة التالية:

– تصلب الرقبة.

– صداع حاد.

– ارتباك.

– آلام في المعدة.

– التقيؤ.

– النوبات.

ما الذي يسبب النكاف؟

فيروس النكاف، وهو نوع من الفيروسات تعرف باللغة الإنجليزية (paramyxovirus). ينتشر الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر باللعاب المصاب أو عن طريق الرذاذ التنفسي من أنف الشخص المصاب أو فمه أو حلقه.

يمكن للشخص المصاب أن ينشر فيروس النكاف عن طريق:

– العطس أو السعال أو الكلام.

– مشاركة الأشياء التي تحتوي على لعاب مصاب مثل الألعاب والأكواب والأواني.

– ممارسة الرياضة أو الرقص أو التقبيل أو المشاركة في أنشطة أخرى تتضمن الاتصال الوثيق بالآخرين.

– بعض الفئات من الناس أكثر عرضة للإصابة بالنكاف. تشمل هذه المجموعات:

– الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

– الأشخاص الذين يسافرون.

– الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.

– الأشخاص الذين يعيشون في أماكن قريبة، مثل حرم الجامعات

هل النكاف معدي؟

نعم، النكاف هو عدوى فيروسية شديدة العدوى. إذا كان طفلك مصابًا بالنكاف، فهو مُعدٍ من بضعة أيام قبل أن تنتفخ الغدد حتى خمسة أيام بعد بدء التورم.

لذلك، يجب أن يقلل طفلك من الاتصال بالآخرين. خلال هذه الفترة لا ينبغي أن يذهب الطفل إلى المدرسة أوالحضانة. لا تظهر أي أعراض على ما يصل إلى ثلث المصابين بالنكاف، ولكن مع ذلك يكون الطفل معدياً.

كيف يتم تشخيص النكاف؟

سيطرح الطبيب أسئلة حول أعراض الطفل وسيجري فحصًا بدنيًا له. قد يكون الطبيب قادراً على تشخيص النكاف بناءً على تضخم الغدد اللعابية، وقد يطلب اختبارات محددة لتشخيص الحالة.

ما الاختبارات التي سيتم إجراؤها لتشخيص النكاف؟

قد يطلب الطبيب اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) لتشخيص النكاف. سيقوم بفحص الجزء الداخلي من خد طفلك أو حلقه لجمع عينة من المخاط. سيرسل العينة إلى المختبر حيث يفحصها اختصاصي علم الأمراض ويبحث عن فيروس النكاف. قد يطلب الطبيب أيضًا إجراء فحص دم للمساعدة في تشخيص النكاف أو لاستبعاد الحالات والفيروسات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب الغدة النكفية.

كيف يتم علاج النكاف؟

لا يوجد علاج محدد للنكاف. يجب أن يأخذ المرض مجراه، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين. يركز علاج النكاف على تخفيف أعراض الطفل لجعله مرتاحًا قدر الإمكان.

يمكن أن تساعد الخطوات التالية في إدارة الأعراض:

– شرب الكثير من السوائل.

– الغرغرة بالماء الدافئ والملح.

– تناول أطعمة طرية وسهلة المضغ.

– تجنب الأطعمة الحمضية التي تجعل الفم يسيل.

– مص قطعة من الثلج لتسكين التهاب الحلق.

– وضع أكياس الثلج أو الحرارة على الغدد المتورمة.

– تناول الأدوية التي لا تحتوي على الأسبرين مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين لتقليل الحمى وتخفيف الألم.

هل يمكن منع النكاف؟

النكاف مرض يمكن الوقاية منه بشدة بسبب فعالية لقاح النكاف. عادة ما يعطي مقدمو الرعاية الصحية لقاح النكاف كجزء من لقاح مركب يقي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. يتلقى الأطفال عادةً جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) كجزء من جدول تحصين الأطفال حيث يتلقون الجرعة الأولى بين 12 و 15 شهرًا والجرعة الثانية بين سن 4 و 6 سنوات.

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