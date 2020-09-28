معلومات لا تعرفها عن معقمات اليدين

ليما علي عبد

عمان- ازداد في الآونة الأخيرة استخدام معقمات اليدين، وأصبحت هذه المادة جزءا مهما من حياة العديدين ونظامهم اليومي، لكن هناك بعض المعلومات المهمة التي قد لا يعرفها العديد من مستخدميه. لذلك، فقد قدم موقع “WebMD” الحقائق الآتية حول هذه المستحضرات:

– معقمات اليدين لا تزيل الأوساخ: هذه المعقمات تقتل الجراثيم بالفعل، لكنها لا تترك يديك خاليتين من الأوساخ والقاذورات. ويذكر أن الأوساخ والقاذورات تزيد صعوبة مهمة معقمات اليدين. ولتسهيل عملها، عليك بفرك يديك جيدا بالرغوة قبل استخدامها إن كانت عليهما أوساخ جافة.

– الماء والصابون أفضل منها: لا يعمل الماء والصابون على الغسل والتعقيم فقط، بل يعملان أيضا على قتل الكثير من أشكال الجراثيم، منها فيروس كورونا المستجد، لكن معقمات اليدين لا تستطيع إزالة المواد الكيميائية والمعدنية بقدرة الماء والصابون نفسها.

– تختلف فعاليتها بين أنواعها: تنصح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC باستخدام أنواع معقمات اليدين التي تحتوي على نسبة 60 % على الأقل من الكحول، وذلك للتأكد من الحصول على القوة الفضلى في قتل الجراثيم عند استخدامها، فمعقمات اليدين تختلف في ما بينها في تلك القدرة.

– قد تسبب الاشتعال: يكون أساس أفضل معقمات اليدين كحوليا، وهذا يعني بأنها سريعة الاشتعال. لذلك، عليك أن تحرص على حفظ عبوات هذه المستحضرات في مكان آمن بعيدا عن النار والحرارة المرتفعة.

– قد لا تقتل الفيروسات المسببة للزكام والانفلونزا: وجدت إحدى الدراسات أن معقمات اليدين قد لا تكون فعالة في قتل الجراثيم في حالة وجود المخاط على اليدين، وأشار الخبراء إلى أن سماكة المخاط تساعد على وقاية الجراثيم من القتل. فمن الأفضل غسل اليدين بالماء والصابون بعد العطس بدلا من استخدام هذه المستحضرات.

– يجب عدم استخدامها بكثرة: يسبب الكحول الذي تحتوي عليه معقمات اليدين جفاف الجلد وتشققه، ما يؤدي إلى فتح مداخل للجراثيم من خلاله. وللوقاية من ذلك، ينصح بعدم استخدامها في أوقات متقاربة، كما ينصح بوضع مستحضر مرطب بعد استخدامها لتلطيف الجفاف والتهيج في الجلد.

– يجب استخدامها بطريقة معينة:للتأكد من أن معقم اليدين يعمل بكفاءة، يجب ألا يكون على يديك أوساخ. وعليك بوضع المعقم في راحة يدك وفرك يديك به جيدا، مع الحرص على أن يصل إلى ما بين أصابعك، والاستمرار بالفرك إلى أن يمتصه جلدك تماما، وهذا عادة ما يستغرق 20 ثانية.

– يؤدي ابتلاعها إلى مضاعفات خطرة: يؤدي ابتلاع القليل من معقمات اليدين إلى التسمم الكحولي، ويؤدي ابتلاع كمية أقل إلى حدوثه لدى الأطفال. فيجب الحرص بشدة على إبعاده عن متناول أيدي الأطفال.

– تعد مستحضرات دوائية: تصنف إدارة الغذاء والدواء الأميركية معقمات اليدين ضمن الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية، فاحرص على قراءة التعليمات المطبوعة على عبوتها لمعرفة كيفية استخدامها استخداما صحيحا.