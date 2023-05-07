معماريون يحتفلون باليوم العالمي للمواقع والمعالم الأثرية

نظّمت لجنة الحفاظ على الابنية التراثية والتاريخية في الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين زيارة علمية إلى موقع أم الجمال في المفرق بهدف إطلاع المشاركين على أساليب إدارة واستدامة الموارد المائية في الموقع الأثري خلال الفترات التاريخية التي مرت عليه، وذلك

احتفالاً باليوم العالمي للمواقع والمعالم الأثرية.

وشارك في الزيارة جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع إيكوموس الأردن ومجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام بالتعاون مع بلدية أم الجمال ومشروع أم الجمال الأثري وجامعة آل البيت.

ورحب رئيس الشعبه وعضو مجلس النقابه المهندسين المهندس عماد الدباس بالحضور والمشاركين، وشكر بلديه ام الجمال ممثله بعطوفة رئيس البلديه السيد حسن الرحيبه على حسن الاستقبال وممثلي جامعه ال البيت والمجلس الابحاث البريطاني في بلاد الشام CBRL والايكوموس ICOMOS على حسن التنظيم التنسيق لهذه الزياره واشار الدباس الى أهمية المشاركه والترويج لابراز الموقع على الخارطة السياحية للأردن وتطويره، تمهيدا لإدراجه على قائمة التراث العالمي، وجذب السياح والزوار، وبما يسهم في تنمية المجتمع المحلي.

واشار الى اهمية مدينة ام الجمال كمدينة رومانية أثرية حيث تقع على بعد 86 كيلومترا من العاصمة عمّان، بالقرب من مدينة المفرق على مقربة من الحدود السورية في أقصى شمال الأردن، وتتميز ببواباتها الحجرية، كما تعرف باسم “الواحة السوداء”؛ إذ تحوي أعدادا كبيرة من الأحجار البركانية السوداء. ، وشيدها العرب الأنباط قبل ألفي عام باستخدام الحجر البازلتي البركاني .

بعد ذلك اشارت رئيس لجنة الحفاظ على الابنية التراثية والتاريخية في الشعبة المعمارية المهندسة مرح الخياط الى دور الشعبه المعماريه ولجنة الحفاظ على الابنية التراثية بنشر الوعي بالمباني التراثيه في الاردن واستدامتها من خلال ورش العمل والمحاضرات والاطلاع على التجارب المحليه والاقليميه والعالميه في هذا المجال ،والعمل بالنهوض بالمستوى المعرفي، واثراء النشاط الثقافي والعلمي، والتوعية العامة حوله بين طلاب الهندسة والخريجين الجدد، وتنظيم مزاولة المهنة في مجال الحفاظ على التراث، وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مختلف الشركاء وعقد الشراكات الإستراتيجية مع الفاعلين في هذا المجال، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم وتطوير وتنفيذ برامج عمل مشتركة مع كل من إيكيموس الأردن، ومجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام.

وتضمنت الزيارة العلمية، محاضرة قدمتها الدكتورة سناء الزيود، عميد كلية علوم الأرض والبيئة من جامعة آل البيت، حول فكر الحصاد المائي في موقع أم الجمال بعد دراسة نظام إدارة المياه النبطي والروماني والبيزنطي والإسلامي من خزانات وقنوات ممتدة في الموقع والتفكير في طرق استعادته وظيفياً لاستخدامات متعددة من زراعة وسقاية مواشي وغيرها. واشتملت الزيارة جولة ميدانية في الموقع تم خلالها الاطلاع على المعالم الأثرية المرتبطة بنظام الحصاد المائي والاستماع إلى شرح وافٍ حول أهم المعالم الأثرية في الموقع من سمر عرمان وموفق المساعيد من فريق مشروع أم الجمال الأثري.

وفي نهاية الجولة قام الدباس وبحضور اعضاء من مجلس الشعبة المعمارية المهندس بلال حماد والمهندس أسيد العيطان بشكر الشركاء في تنفيذ الفعالية، وتقديم درع لبلدية أم الجمال لتعاونها المميز وتسهيل الزيارة، ولجامعة آل البيت لما قدموه من دعم علمي لهذه الفعالية

وشارك في الزيارة ما يزيد عن 50 مشارك من أعضاء من مجلس الشعبة المعمارية، ولجنة الحفاظ على التراث، وممثلين عن مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام وإيكوموس الأردن، وخبراء في التراث الحضري والمجتمع المحلي في أم الجمال، إضافة الى مهندسين معماريين وآثاريين وطلبة عمارة من الجامعات الأردنية.