معن النسور: التخطيط للأهداف والسعي لتحقيقها يوصلان المرء للنجاح

عمان- الغد- شارك الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، مجموعة من طالبات مدارس المملكة خلاصة تجربته العملية ومسيرته المهنية، مشيراً إلى أنه يؤمن بوجود 7 أسس على المرء تبنيها حتى يتمكن من تحقيق أهدافه والوصول إلى مبتغاه في هذه الحياة.

الدكتور النسور، الذي خاطب الطالبات افتراضياً ضمن جلسة حملة قادة الأعمال التي تنفذها سنوياً مؤسسة “إنجاز”، لفت إلى أن هذه الأسس تشمل وضع أهداف متنوعة وعلى مختلف الأصعدة؛ الدينية والاجتماعية والجسدية والعلمية والعملية والمادية، ووضع خطة لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى العبارة الشهيرة التي تقول: “من فشل في التخطيط (أو لم يخطط مطلقاً) فقد خطط للفشل”.

ويرى الدكتور النسور، أن ترتيب الأولويات من الأسس الضرورية للنجاح، على أن يتم التركيز على كل أولوية وألا يصرف عقله ومزاجه عما سواها بقدر ما يستطيع، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية والتغذية النفسية، إلى جانب الاهتمام بالتغذية العقلية والروحية من خلال الاستمرار في التعلم والتدريب وتطوير الذات وتثقيفها.

أما الأساس السابع، بحسب الدكتور النسور، فهو ضرورة اهتمام المرء بالعلاقات الإنسانية في حياته، وخصوصاً أسرته وأهله وأصدقاءه؛ إذ لا قيمة لنجاح “مادي” يكتشف الإنسان بعد وصوله إليه أنه خسر كل ثروته الإنسانية وهو يسعى إليه، لا بد من الحرص على وجود التوزان في هذا الجانب.

ويرى النسور، أن التخطيط هو أهم شيء في حياة المرء، ومن دونه فهو يحضر ذاته للفشل، والتخطيط هو ما جعل شركة البوتاس العربية -التي يشغل موقع الرئيس التنفيذي فيها- اليوم رابحة وبمعدل عالٍ نسبياً، على الرغم من ظروف الجائحة، مشيراً إلى أن الشركة تقلدت وسام الملك للتميز من الدرجة الأولى هذا العام، وقال: “نحن مهتمون، كإدارة تنفيذية، بتحقيق النجاح لهذه الشركة، والتي من خلالها يستفيد الأردن عبر تحصيل الضرائب والرسوم والحصة من الأرباح وبشكل يدعم الاقتصاد الكلي للبلاد”.

وتناول الدكتور النسور، خلال الجلسة، أهم صفات الموظف المثالي الناجح، والتي من أبرزها؛ الاعتزاز بالمهنة وحب العمل، الثقة بالنفس، والعدل ومخافة الله والإخلاص في العمل، والقدرة على الإبداع والابتكار، واحترام الموظف لقيم وعادات المجتمع والمؤسسة التي يعمل بها، وتنظيم الوقت والعمل، والقدرة على معالجة الأمور بحكمة وحنكة وغيرها من الصفات.

ويؤكد النسور، أن الحياة صعبة ومليئة بالعقبات والتحديات، لكن بالعزم والإصرار والاجتهاد يمكن التغلب عليها، وقال “يمر الجميع بصعوبات، لكن ما يميز الشخص الناجح أنه لا يضعف أو يستسلم”، موضحاً أن كل المناصب التي شغلها في حياته، كانت بتوفيق من رب العالمين وبمجهوده الشخصي، وليست بالواسطة؛ إذ إن أخلاقه لا تقبل أن يأخذ فرصة غيره. أما عن قدوته في الحياة، فلفت الدكتور النسور، إلى أن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوته الأولى، ثم والده القاضي والفقيه القانوني والدستوري الذي رافقه وتعلّم منه، وكذلك أمه التي لها دور وتأثير كبير في حياته العملية، والتي عملت على تربيته وإخوته (أخ وخمس أخوات) وحثتهم على الخلق العلم والعمل الجاد والثقافة، وجعلت منهم أشخاصاً ناجحين في العمل والعلم. وفي نهاية الجلسة التي حظيت بتفاعل عدد كبير من الطلبة، أجاب الدكتور النسور عن الأسئلة والاستفسارات والتعليقات الواردة من قبلهم.

يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها “إنجاز” للعام الثالث عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.