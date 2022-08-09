معهد ألماني يحذر من “أمراض غريبة” بسبب التغير المناخي

طالب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، بالاستعداد لظهور أمراض غريبة في ألمانيا بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، قال فيلر إن “التغير المناخي في ألمانيا أدى إلى توسع الموائل الحيوية للبعوض والقراد”، وأوضح أن “العديد من أنواع البعوض والقراد يمكنها أن تنقل مسببات أمراض بكتيرية وفيروسية”، مشيرًا إلى أن هذه المسببات يمكن أن تكون فيروسات زيكا أو حمى الضنك، وأضاف أنه “من الممكن أيضًا عودة الملاريا التي تسببها المتصورات (فصيلة من الأسناخ الصبغية)”.

ورأى فيلر أنه من المهم لهذا السبب توعية الأطباء في ألمانيا بهذه الأمراض، وقال: “وهذا أيضًا مسعى مهم لمعهد روبرت كوخ”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر لشؤون السياسة الصحية، أندريف أولمان، لصحف مجموعة “فونكه” إن “هناك حاجة ماسة إلى القيام بالمزيد من المبادرات البحثية والابتكارية من أجل تحسين فهم تأثيرات التغير المناخي على انتشار مسببات الأمراض واتخاذ إجراءات فعالة”، مؤكدًا أن “معاداة العلم والبحث” تمثل الخطر الأكبر في هذا الموضوع.

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