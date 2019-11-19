معهد الإدارة العامة يعقد ورشة لتمكين الشباب

عمان- الغد- عقد معهد الادارة العامة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن اليوم الثلاثاء ورشة بعنوان ” تعزيز دور معهد الإدارة العامة في دعم الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم” شارك فيها ٣٥ عضو من هيئة شباب كلنا الاردن، وهدفت الورشة الى تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة الشباب الفاعلة في وضع تصوراتهم وتوقعاتهم فيما يخص التدريب والعملية التدريبية وفتح باب الحوار بينهم وبين معهد الإدارة العامة

وقالت مدير عام المعهد المهندسة رابعة العجارمة خلال الافتتاح ان هذه الورشة تعتبر بداية إنطلاق لسلسة ورش موجهة لفئة الشباب بهدف التعرف على توقعاتهم ومقترحاتهم في مجال التدريب والمضامين التي يمكن أن تشملها البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الخاصة بفئة الشباب خلال تعاملهم مع مختلف مؤسسات القطاع العام وعند تلقيهم للخدمات الحكومية ليصار إلى أخذها بعين الاعتبار عند تصميم وتطوير البرامج التدريبية.

من جانبه ثمن مدير هيئة شباب كلنا الاردن عبد الرحيم الزواهرة هذا الجهد المميز لمعهد الادارة العامة في بناء قدرات الشباب والتركيز على الموارد البشرية وهذا تحقيقا لرؤية الملك الاهتمام بالشباب وبناء قدراتهم وتأهيلهم كذلك نقدر للمعهد التعاون مع الهيئة في موضوع التدريب وبناء القدرات وتطوير مهارات الشباب في كافة المجالات وكذلك التركيز على مفهوم التوظيف الى مفهوم التشغيل بعد دراسة سوق العمل ، علما ان هناك تعاون مع المعهد خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن معهد الإدارة العامة يعمل حالياً على تصميم وتطوير برنامج خاص بالقيادات الشبابية وفق أفضل الممارسات وبما يتلاءم مع واقع ومتطلبات القطاع العام الأردني.