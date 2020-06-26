معهد الإعلام يدرب “الفوج 11” على التصوير والمونتاج بواسطة الهاتف المحمول

تيسير النعيمات

عمان أنهى معهد الإعلام الأردني تدريب طلبة الفوج الحادي عشر لبرنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث على التصوير والمونتاج بواسطة الهاتف المحمول، ضمن مشروع تعزيز مهارات جيل جديد من الصحفيّين في الأردن بهدف تنمية قدراتهم في دعم الحريّات الصحفيّة وحريّة التعبير بالتعاون مع وزارة الخارجيّة النرويجيّة.

وتدرب 24 طالباً وطالبة تدريباً مكثفاً، على مدار أسبوع، حول التصوير والمونتاج وإعداد المواد الصحفية الفلمية عبر الهاتف المحمول، تمكنوا من خلاله التمرّن على مهارات استخدام الهاتف في إنتاج التقارير والقصص الصحفية، وإنشاء مخطط لإعداد المادة متكاملة في الميدان، محققين العناصر الأساسية في العمل من السرعة والدقة والموضوعية والحياد.

كما أنتج الطلبة، ضمن برنامج التدريب، مجموعة مشاريع تقارير راعوا فيها العوامل الفنية، كإعدادات الكاميرا وأحجام اللقطات ومددتها وزواياها ووصيغ المعالجة عبر الهواتف الذكية، التي تتطور يوماً بعد يوم لا سيما مع تقدم التقنيات الخاصة بإعداد ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.

الطالبة هيا الدعجة قالت إنها لم تكن مقتنعة في أن مادة متكاملة جاهزة للنشر يمكن إنتاجها من الهاتف المحمول، لكنها استطاعت بعد التمرّن على الأدوات المتاحة واللقطات المناسبة أن تقدّم قصة صحفية مصورة متكاملة من هاتفها، مشيرة إلى أن ذلك سيسهل ويسرع إنتاجها للمواد خصوصاً التي تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في ذات السياق، أشارت رند الشياب أنها كانت ترغب بإنتاج مواداً فلمية قصيرة موجزة وترويجية لقصصها المصورة لتنشرها على موقع التواصل “إنستغرام” ووظفت المهارات المكتسبة خلال الدورة في مشروعها الصحفي.

ويقدم المعهد لطلبته أهم المهارات والأدوات التي تجعل من القصة الصحفية أقرب ما يمكن للواقع وأكثر جذباً، مع الالتزام بأخلاقيات وأساسيات المهنية، طوال العام الدراسي المكثف لدرجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث.

ويستقبل المعهد طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير للعام الدراسي 2020/2021، عبر موقعه الإلكتروني أو مباشرة في مقره، مقدماً منحاً جزئية لكافة طلبته المقبولين، للمزيد يرجى التواصل على 00962 (6) 5713306، أو زيارة https://www.jmi.edu.jo/

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