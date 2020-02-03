معهد الادارة العامة يعلن عن بدء استقبال طلبات من مراكز التدريب

عمان-الغد- أعلن معهد الادارة العامة عن بدء استقبال الطلبات من المراكز والجهات التدريبية المهتمة لغايات التعاقد أو الشراكة أوالاستعانة بها من قبل المعهد لتقديم خدمات التدريب لصالح القطاع العام .

وقالت مدير عام معهد الادارة العامة المهندسة رابعة العجارمة انه تم تطوير معايير واجراءات ونماذج لهذه الغاية استنادا لأحكام نظام معهد الادارة العامة 2019.

وبينت ان عملية تطوير المعايير تضمنت تشاور مع الجهات المعنية بما فيها مراكز تدريب القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل تم من خلالها عرض مسودة للمعايير وتم استقبال الملاحظات والاقتراحات عليها .

واشتملت المعايير على الاطار التشريعي والبيئة التنظيمية والمكانية ونظام المعلومات وادارة العملية التدريبية للجهة الراغبة بالتقدم .

واضافت العجارمة ان اجراءات الانضمام لقائمة الجهات المرشحة للتعاقد أو الشراكة أوالاستعانة بها تتصف بالشفافية والمصداقية حيث تبدأ بتقديم الطلبات واستقبالها وتقييمها من قبل لجنة فنية متخصصة تقوم بدراسة الطلبات وتحديد الجهات التي تنطبق عليها المعايير تمهيدا لابرام الاتفاقيات او الشراكات معها ولغايات الجودة والتحسين المستمر يتم العمل على متابعة هذه المراكز والتأكد من تحقيقها المستمر للمعايير ، ودعت المراكز المهتمة الاطلاع على هذه المعايير وتقديم الطلبات وفق النماذج المتوفرة على الموقع الالكتروني للمعهد www.ipa.gov.jo لغايات السير بالاجراءات المحددة لهذه الغاية.