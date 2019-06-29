“معهد الدراسات المصرفية” يقيم مأدبة غداء لشركائه من القطاع المصرفي

عمان– أقام معهد الدراسات المصرفية مأدبة غداء خاصة لشركائه من القطاع المالي والمصرفي.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت بمشاركة من مجموعة من كبار موظفي البنوك والمؤسسات المالية في المملكة.

وقال مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي “إن المعهد اتخذ خطوات عدة حققت له نجاحا مميزا كان أحدثها حصول معهد الدراسات المصرفية إحدى مؤسسات البنك المركزي الأردني على الاعتماد الدولي في التدريب من قبل مؤسسة (Accrediting Council for Continuing Education and Training / ACCET) الأميركية ولمدة ثلاث سنوات، ليكون بذلك أول مؤسسة تدريبية تحقق هذا الإنجاز على مستوى الأردن والثاني في الوطن العربي على مستوى المعاهد العربية”.

وتطرق الهنداوي الى رؤية المعهد المستقبلية وخططه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وفي نهاية اللقاء، أشاد ممثلو المؤسسات المالية والمصرفية بالجهود التي يقوم بها معهد الدراسات المصرفية في رفع كفاءة الموارد البشرية والالتزام بمعايير وضمان الجودة من خلال الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خدماته من حيث المحافظة على مثل هذه القنوات في التواصل بين مزود الخدمة ومتلقي الخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في مختلف الأنشطة التدريبية والشهادات المهنية الدولية المنعقدة في المعهد للعام 2018 قد بلغ (3693) متدربا، وبالتالي فإن إجمالي عدد المشاركين في الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2018 بلغ (105673) متدربا.