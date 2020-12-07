معهد العناية بصحة الأسرة يحوز شهادة معايير الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية

عمان- الغد- حاز معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، على شهادة تحقيق معايير الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية، التي يمنحها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

وحاز المعهد الشهادة بعد أن حقق الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية، والتي تشمل: تعزيز بيئة خالية من التدخين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية الأولية على التبليغ عن الأخطاء الدوائية، والارتقاء وتعزيز صحة مرضى الأمراض غير المعدية في مراكز الرعاية الأولية.

وقال تقرير التقييم لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية إن مساحات ونقاط الاداء المثالية في المعهد، تمثلت بوجود إدارة داعمة وملتزمة، والعمل بروح الفريق الذي تميز بالانتماء ورغبته في النجاح، لافتا إلى اهتمام المعهد بالتدريب والاستشارات واصدار كتيب يوضح استجابته خلال جائحة كورونا، ويعرض اجراءاته في تلك الفترة لاستمرار تقديم الرعاية وبيان التحديات والحلول للتغلب عليها.

وأشار التقرير الى قصص نجاح المعهد في تقديم الرعاية والمبادرات التي ساعدت العائلات على التعايش بظل الجائحة والحظر المنزلي، إضافة لاستمراره بتقديم النشرات التوعوية عبر الصحافة والمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.