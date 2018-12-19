معهد العناية بصحة الأسرة يختتم تدريبا نوعيا لكبار السن

عمان- أنهى معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي النوعي على المهارات الحياتية لكبار السن.

واختار المعهد 10 مدربين من كبار السن (سيدات ورجال) من ذوي الخبرة الطويلة في العمل، ومن الذين حصدوا المهارات الكافية في المرحلتين من التدريب ذاته.

وفي وقت لاحق قام العشرة الذين اختارهم المعهد بتقديم تدريب على المهارات الحياتية على مدار خمسة أيام لـ 20 طالبا وطالبة جامعة.

وحتى يؤتي البرنامج أكله بشكل كامل، عمد المعهد إلى تقسيم التدريب كل يوم على مدربين اثنين، تحت إشراف مدربين محترفين وذوي خبرة من معهد العناية بصحة الأسرة.

ويركّز البرنامج التدريب على حل المشكلات، ومفهوم الذات، وإدارة الضغوط، ومهارات الاتصال والتواصل، واتخاذ القرار، ومهارات التفاوض.

وحظي البرنامج بإعجاب كبير من الطلبة الذين شاركوا في التدريب، وطالبوا بعقد دورات مشابهة لفئة الشباب وطلبة الجامعات، ومنح فئة كبار السن الذين يحملون عصارة الخبرة الحياتية، الفرصة للتدريب على مواضيع مختلفة ضمن خبراتهم.

واستحدث المعهد البرنامج ليكون موجهًا لفئة كبار السن من المتقاعدين، بهدف رفع مستوى تقدير الذات والشعور الإيجابي لدى كبار السن وتجسير الفجوة بين الأجيال.

وهدف البرنامج الذي طبّق على ثلاث مراحل إلى تدريب كبار السن على تقديم خبراتهم الحيايتية بصورة منهجية منظمة إلى فئة الشباب بما ينعكس على كبار السن بالشعور الإيجابي بقيمة الذات، وعلى الشباب من خلال تنمية إدراك أهمية معرفة الذات، وتعزيز القدرة على التعبير، واتخاذ القرار باستخدام النموذج المعرفي، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال العام والاتصال الاجتماعي.

والمعھد ھو المركز الوحید الذي یقدم خدمات ضحایا التعذیب وإعادة تأھیل الناجین من العنف، وتعامل عبر خبرائه المختصین مع مئات الحالات التي جاءت من دول مجاورة عایشت أزمات.

ویعقد سنویًا أكثر من 700 دورة تدریبیة في مجالات مختلفة، منھا دورات تدریبیة قصیرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدریبیة مصادق علیھا من وزارة التعلیم العالي.

وھو من المراكز الإقلیمیة التي تقدم خدمات ورعایة صحیة شاملة للأسرة، وتدریب للمتخصصین في الرعایة الصحیة الأسریة، وحمایة الأطفال، من خلال عيادات منتشرة في عمان والمحافظات ومخیمات اللاجئین السوریین.