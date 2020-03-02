معهد العناية بصحة الأسرة يدخل تطبيق العيادة الذكية – فيديو

عمان- الغد– أدخل معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، تطبيق العيادة الذكية ونظام الدور الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع مشروع خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، المدعوم من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي.

وسيعمل التطبيق في مراكز المعهد التسعة بالعاصمة عمّان والمحافظات (صويلح 065344190، وشرق عمان 0795742298، والزرقاء 0795742625، وجرش 0795738546، وعجلون 0795738150، ومادبا 0799530758، وديرعلا 0799589248، والكرك 0796499725).

ويتيح تطبيق العيادة الذكية ميزات (حجز الموعد إلكترونيا، وإلغاء أو تغيير الموعد، وتقييم الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحديد مواقع مراكز المعهد، ورسائل صحية توعوية قصيرة تصل عبر الهاتف المحمول.

وعند تسجيل المراجع في تطبيق العيادة الذكية وتنظيم الدور الإلكتروني، وإنشاء الملف الخاص به الذي يحتوي معلوماته الشخصية، يبدأ المعهد بث الرسائل التثقيفية والتوعوية الصحية المناسبة ضمن المواضيع التي يطلبها.

وسيتمكّن المراجع الذي يحمّل تطبيق العيادة الذكية من حجز موعد حضوره للعيادة مسبقا، إضافة إلى إمكانية تغيير أو إلغاء الموعد المحجوز، والتعرف على جميع الخدمات الشاملة المتكاملة التي يقدمها المعهد.

ويتيح التطبيق خدمة إرشاد المراجع إلى مراكز المعهد التسعة، ويحدد له المركز الأقرب لمكانه، ويمكّنه من تقييم الخدمة المقدمة له، وإرسال درجة رضاه عن مستوى الخدمات التي يتلقاها.

والمعهد حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويقدم خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.

ويتوفر تحميل تطبيق المعهد بشكل سريع ومباشر على هذا رابط: