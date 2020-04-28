الموجز

معهد العناية بصحة الأسرة يصرف رواتب نيسان كاملة

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- قرر معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، صرف رواتب موظفيه عن شهر نيسان كاملة.
وقال مدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل، إن القرار جاء تغليبا للمصلحة العامة، في ظل أزمة وباء كورونا، الذي تكافح أجهزة الدولة للقضاء عليه.
ولفت عقل إلى أن المعهد انتقل للعمل عن بعد خلال فترة الحظر عبر وسائل التكنولوجيا، واستطاع تقديم الخدمات للمنتفعين، مشيرا إلى أن رسالة المعهد الإنسانية استمرت في ظل قوانين الدفاع التي صدرت حفاظا على سلامة المواطنين وحماية للوطن.
وبين أن المعهد أصدر أدلة إرشادية تتعلق بإجراءات الوقاية من الجائحة، جرى توزيعها إلكترونيا ونشرها في الصحف، إضافة إلى فتح خطوط دعم طبية مباشرة مع أطباء ومختصين من المعهد.
وأشار إلى سلسلة طويلة من النشرات الصحية التوعوية التي قدمها المعهد، خلال الأزمة، لافتا إلى أن هذا الجهد سيستمر إلى حين القضاء على الوباء.

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