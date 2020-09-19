معهد العناية بصحة الأسرة يقدم خدمات إضافية للأطفال المراجعين

عمان- الغد- قدم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، خدمات تثقيفية إضافية للأطفال المراجعين لمركزه في منطقة صويلح، تتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاءت الخدمات التي قدمها المعهد تحت شعار “نرسم البسمة على وجوه أطفالنا، اليوم وكل يوم”.

وتعاملت فرق المعهد القائمة على محطات التوعية والتثقيف، مع الأطفال بشكل فردي، بحيث يتلقى كل طفل الخدمات الإضافية منفردا، مع التزام كامل بكل إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.

وتضمنت الخدمات الإضافية التي قدمها المعهد توعية بأهمية غسل الأيدي، وارتداء الكمامات والقفازات، وطرق العناية بصحة الفم والأسنان، وضرورة التباعد الجسدي.

كما وقدمت فرق المعهد للأطفال تثقيفا خاصا بالأغذية الصحية، وتقييم تطور الطفل عن طريق الرسم والتعبير.

وتأتي خدمات المعهد تزامنا مع يوم التغيير العالمي، الذي جاء في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى فرض ظروف استثنائية، وإجراءات صارمة لمنع العدوى والحد من انتقال الفيروس.