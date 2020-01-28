معهد العناية بصحة الأسرة ينظم يوما صحيا في الزرقاء

الغد– نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، يوما صحيا لموظفي بلدية الزرقاء وذويهم، أمس الأحد.

وأجرى المعهد خلال اليوم الصحي، الذي نُظم بالتعاون مع بلدية الزرقاء، فحوصات، السمع، والنظر، والسكري، والضغط، وفقر الدم، إضافة إلى تقديم استشارات نفسية، ونطق، وتربية خاصة، وعلاج طبيعي ووظيفي.

وجاءت الحملة في إطار رسالة المعهد الإنسانية المستمرة على مدار العام، وإيمانا منه بضرورة التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الوطنية، لخدمة المجتمعات في مختلف مناطق الأردن.

وأكد رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، أهمية التعاون في سبيل تسهيل وصول الخدمات الصحية للمواطنين.

ولفت الطرفان إلى ضرورة بناء شراكة فاعلة، يكون لها نتائج حقيقية على أرض الواقع في المستقبل، وتنعكس إيجابا على المجتمعات.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويقدم خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا عددًا كبيرًا من الدورات في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم