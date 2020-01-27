معهد المحاسبين الإداريين يفتح باب المشاركة في النسخة التاسعة

دبي- أعلن معهد المحاسبين الإداريين IMA عن إطلاق النسخة التاسعة من مسابقة الحالة الدراسية للطلاب، والتي تفتح الباب أمام الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمشاركة والفوز بجوائز قيمة. ويُمكن للطلبة الراغبين باختبار مهاراتهم التحليلية ومدى تمتعهم بأساليب التفكير الاستراتيجي والإبداعي المشاركة بالمسابقة ضمن فرق تضم ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء، حيث يقوم كل فريق بإعداد دراسة حالة ومن ثم استعراضها أمام لجنة تضم نُخبة من خبراء المحاسبة الإدارية. ويتعيّن على الفرق الراغبة بالمشاركة في هذه النسخة من المسابقة تقديم طلباتها في موعد أقصاه 12 شباط (فبراير) 2020.

وكما تجري العادة كل عام، سيتم تكليف المشاركين بإجراء دراسة حالة تتناول مشكلة حقيقية في قطاع الأعمال بهدف الحصول على توصيات وخطط فريدة لمواجهة التحدي المقترح باستخدام المهارات التي تعلموها أثناء دراستهم الجامعية. وتتمحور المسابقة حول المحاسبة الموضوعية والمشاكل المالية، والتي تُحفز الطلاب على استعراض مهاراتهم التقنية والنظرية وتطبيقها على أرض الواقع.