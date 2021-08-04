معهد لعلوم المستقبل في “الأردنية”

عمان – الغد- قرر مجلس العمداء في الجامعة الأردنية في جلسته رقم 36 بتاريخ 3/8/2021، الموافقة على إنشاء معهد علوم المستقبل في الجامعة الأردنية.

هذا وستشُكل لجان مختصة للسير في الإجراءات النهائية لإنشاء المعهد والبرامج المقترحة فيه، في وقت يشهد فيه العالم تقدماً هائلاً في علوم انترنت الأشياء والأنظمة الحاسوبية.

ويهدف إنشاء المعهد إلى تقديم برامج تتعامل مع متطلبات المستقبل في شتى أنواع العلوم، كالتسويق الرقمي والتكنولوجيا المالية والتعليم الإلكتروني وعلم الروبوتات والموقع الإلكتروني الذكي ودبلوم العلاج في الفن وبرامج المختبرات الإفتراضية وغيرها من البرامج وخاصة في مجال تدريب المعلمين قبل الخدمة.

ويأتي هذا القرار تحقيقاً لإستراتيجية الجامعة ورؤيتها بأن تكون جامعة متميزة عالمية ذكية جاذبة منتجة متطورة، ومواكبة لمتطلبات العصر وشروطه .