مع أوجاع الفقد.. كم يحتاج المرء حتى يعود لإنسانيته ويتخطى خلافاته؟

مجد جابر

عمان- “حنوا على بعض مش دائما في بكرا”.. هذه الجملة التي أصبحت متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل “واتساب” في الفترة الأخيرة، جاءت في وقت أصيب فيه الأفراد بالثقل والتعب والخيبة والحزن بسبب حالات الوفيات التي تتزايد بسبب جائحة كورونا، وهو ما أشعرهم بضرورة أن تكون العلاقات أكثر ودا وتفاهما وتجاوزا للخلافات، فكثير من الأمور لا تستحق إعطاءها أكثر من حجمها.

وجاءت وفاة أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجئة بعد ساعات قليلة من حديثه على خاصية “الستوري” الخاصة به، وهو شاب صغير كله طاقة وحيوية وإقبال على الحياة، ليأتي الخبر بعد ساعات كـ”الصاعقة” على الجميع.

ولعل هذه الصدمة وغيرها، جعلت الكثيرين يفكرون بصعوبة الفقد الذي يأتي فجأة، والعيش بمشاعر من الصدمة والحزن، ليتيقنوا أن الحياة لا تستحق الوقوف عند صغائر الأمور، فقد يفقد الشخص فجأة عزيزا عليه، ربما “بخل” عليه بالإفصاح عن مشاعر الحب له أو جعل الخلاف أكثر أهمية، فشعر بالندم عندما فقده.

كل تلك الظروف التي نمر بها، جعلت الناس يختبرون مشاعر لم يعيشوها مسبقاً، والتأكد من أن الحياة لا تحتاج لكل هذا التعقيد، وأن الخلافات كلها أمور لا تستحق، ولا بد من أن نستعيض عنها بالود والحب وتجاوز كل شيء، فالإنسان قد يفقد أي عزيز عليه بلحظة ومن دون سابق إنذار، لذلك يكون التسامح والحب والتعبير عن المشاعر للآخرين هي الأساس، حتى لا يأتي الندم متأخرا.

وفي ذلك، تذهب دكتورة الإرشاد التربوي والنفسي سلمى البيروتي، إلى أن الأحداث التي نختبرها حاليا جعلت الأفراد يدركون أنه لا شيء “ثابت ومضمون”، فالحال يتغير في ثوان، بالتالي فإن غياب اليقين هو الشيء الذي يعيشه الأفراد.

لذلك، بما أن الشخص غير قادر على أن يتنبأ بشيء مقبل، ولا يمكنه أن يتحكم بشيء من تفاصيل الحياة، بالتالي فإن الشيء الوحيد الذي عليه أن يفعله هو التعبير عن المشاعر الجميلة التي بداخله، فالإنسان عندما يتصل بأعماقه يشعر بطاقة إيجابية تصدر عنه، وهي طاقة المحبة، وتعم على المحيطين.

وتشير البيروتي إلى “أننا للأسف بعيدون عن التواصل مع النفس وتواصلنا أصبح منصبا أكثر على الماديات، وعلى الأمور الظاهرية وابتعدنا تماما عن الروحانيات والتواصل الداخلي العاطفي ومع مشاعرنا”، مبينة أهمية مراجعة الذات وتدريبها على النظر الى جوهر الأمور.

ووفق البيروتي، فإن العالم، وللأسف، تحول الى مادي وأصبحت الصورة الاجتماعية وكيفية ظهورها للآخرين تتسيد، لذلك يحتاج الشخص لأن يعيش في سلام داخلي ويستعيد طاقته الإيجابية لتنعكس على الآخرين.

وفي ذلك، يذهب الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، الى أن الظروف التي نعيشها من حزن وفقدان، تركت أثرا كبيرا عند الناس، وزادت من ضغوطهم النفسية ووصلت لحد الاكتئاب واليأس والشعور بأن العمر قصير وقد يتغير كل شيء بثوان.

ويقول “غير أن الأزمات وما يحدث بالأوضاع الراهنة، غيرت من تفكير الكثيرين، فالحياة رحلة، يمر الشخص بها بكثير من الأمور وتختلف ردات الفعل فيها، فهناك من تأخذه الدنيا وهناك المستهتر وهناك المؤمن بقدره، ومن يقدر النعم التي في حياته، هذه كلها أنماط بشرية وكل واحد يرى الأمر من منظوره”.

ويضيف “غير أن طبيعة الإنسان وخوفه على الآخر، أعادته للطبيعة البشرية الصحيحة بأن يكون أكثر حبا وودا وطيبة واحتراما وتقديرا لظروف الآخرين، والأهم، جعلتنا أكثر إنسانية”.

ويشير مطارنة إلى أن ما يحدث الآن من ظروف عالمية ومحلية، وتصدر أخبار الموت المنتشرة في كل مكان، وأمام كل هذا الانتشار الكبير لوباء كورونا، كان لابد أن ينعكس ذلك على الشخص، ويزيد إيمانه بالقدر وأن الموت ليس مرتبطا بالمرض ولا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ما يجعل الود والتعاطف وتجاوز الخلافات والعطف هي الأساس في علاقاتنا، فلا شيء يستحق تحميل الأمور أكثر من حجمها.

وفي الوقت ذاته، ينبغي أن يدرك الشخص أن الحياة تستحق أن يستمتع بها الإنسان، وفق مطارنة، وأن لا يجعل الخوف والقلق يأخذان منه التفاؤل، أو يتأثر بصغائر الأمور، فلا بد أن يمنح الشخص نفسه الراحة النفسية، وأن يبث روح الفرح والسعادة، فكل الأمور زائلة وليس علينا أن نحملها أكثر من قيمتها.

الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع، خلفت حالة من الصدمة النفسية وغياب الوعي، الى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة والصحية، كلها أوجدت حالة من الإرباك لدى الناس، مبينا أنه على الناس أن يكونوا أكثر مرونة والتنبه الى الأشياء الجميلة في الحياة، وعدم تحميل الأمور أكبر من حجمها، وأن يكون لدى الشخص يقين بأن غدا سيحمل الأجمل ويحتوي هذه الأزمة التي يعيشها ويتعلم منها ما يخدمه في حياته.