مع اقتراب فصل الربيع.. ماذا نزرع؟

عمان- فصل الشتاء كان صعبًا لبعض النباتات وانخفاض الحرارة أحياناً يشكل خطرًا عليها، وفيما يلي بعض النباتات التي تتحمل تقلبات الطقس وتزهر في الربيع.

الأقحوان: برتقالي وأصفر يزرع في الشتاء في الحديقة ويستمر حتى بداية الصيف، ارتفاعه متوسط.

فم السمكة: ممكن زراعتها بآخر الشتاء؛ لتزهر في الربيع وممكن أن تستمر إلى الصيف.

قرن الغزال: نبتة جميلة ذات ألوان مختلفة كالأحمر والزهري والأبيض، تزرع في الشتاء، وكي نحتفظ بها يجب نقلها لمكان بالظل خلال فصل الصيف، مثل تحت شجرة. وينمو بشكل بري في الأردن وفلسطين ويسمى “زعمطوط” أيضًا، وتؤكل أوراق قرن الغزال البلدي بنفس طريقة ورق العنب.

بانسيه: زهرة جميلة حولية تعيش لفترة ولا تتحمل درجات الحرارة العالية في الصيف، ارتفاعها قليل.ولها ألوان مختلفة وجذورها ليست عميقة. الأبصال الشتوية: الحل أن تزرع في شهر تشرين أول وتزهر في آذار، ومنها التيوليب والفريزيا والنرجس. وممكن ترك الأبصال في الأرض أو خلعها وتخزينها للسنة القادمة.

المنثور: نبتة مزهرة برائحة جميلة، يمكن أن تبقى لأكثر من سنة وتتحمل البرد.

اليسيوم: لا يرتفع فوق الأرض وله ألوان مختلفة مثل الأبيض والزهري والبنفسجي، ويعتبر حولي لسنة واحدة، ممكن أن نغطي الأرض بزراعة الأليسيوم أو خلطه مع نباتات مرتفعة قليلا.

الكريز (الكريزانثمم): نبتة معمرة بالشتاء ولها ألوان عديدة، وفي فصل الصيف تبقى أوراقها خضراء مع استمرار العناية بالري.

أمل القيمري/ مهندسة زراعية

مجلة نكهات عائلية