مع “الإزعاجات اليومية” كيف تصبح أكثر صبرا؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة

عمان – إن ركبت يوماً مصعداً يتحرك ببطء، تجد نفسك تطبق على أسنانك وتؤنب نفسك لأنك ركبت المصعد. أو إذا ما تأخر في المقهى أو المطعم الذي تجلس فيه تقديم مشروبك أو وجبتك، تجد نفسك تصرخ في وجه النادل وتطالب في معرفة سبب تأخر طلبك.

الجميع يمر بمواقف مشابهة، حيث تجد نفسك غير قادر على البقاء هادئاً في وجه الإحباط أو المشاكل أو الأذى، أو بمعنى آخر عدم قدرتك على الصبر، وفق ما نشر على موقع “سي أن أن”.

تقول الأستاذة المشاركة في جامعة بايلور، سارة شنتكر: “إننا كأفراد لدينا توقعات واضحة لما يجب علينا أن نكون، وما مقدار الوقت المناسب لانتظارنا في طابور، وما مقدار الوقت الذي يتطلب منا الوصول إلى مكان ما، وكيف يجب على الآخرين التعامل معنا، وكيف علينا أن نشعر. وعندما تنتهك هذه التوقعات، عندها تصبح مشاعرنا غير منتظمة”.

قلة الصبر ليست دائماً بالشيء السيئ، لكن الأفراد الذي يعانونه بشكل متكرر، يجابهون التوتر بشكل كبير، والذي يزيد خطورة إصابتهم بمشاكل القلب. بعض الأشخاص لديهم القدرة على الصبر أكثر من غيرهم، لكننا لسنا عاجزين في وجه الصبر المحدود الذي رسمته لنا طبيعتنا. بإمكاننا زرع الصبر في أنفسنا وجعل الانتظار أسهل علينا.

تشير سارة شنتكر إلى أنه عندما تصبح مشاعرنا نشطة، نشعر بجسدنا كله يستجيب لها. دقات القلب تزداد، مقدار الكهرباء المنبعثة من الجلد (المسمى بالنشاط الجلدي) قد يتغير، وذلك قد يعتمد أيضاً على طبيعة المشاعر التي نمر بها. والشعور بالتوتر لتأخرك عن اجتماع بسبب بطء المصعد، يختلف عن قلة الصبر التي يسببها الغضب مثلاً. لكن خلال جميع هذه المواقف يحدث تهيج في جهازك العصبي ويبدأ بإشعار ردة فعل تمثل التوتر -شعور شبيه بأنه عليك إما المواجهة أو الانسحاب.

أحياناً من الممكن أن تساعدنا قلة الصبر على التركيز والتجهيز للقيام بأمر ما. لكن إن مررت بموقف لا يمكنك التحكم به أو تكون عاجزاً فيه عن القيام بأي شيء، فإن تغيير مشاعرك هو الخيار الذي تمتلك – بالأحرى، تنظيم مشاعرك وإرجاع نفسك إلى نقطة الهدوء.

كيف يستطيع الناس

أن يصبحوا أكثر صبراً؟

يمكن فعل ذلك من خلال محاولة إعادة توجيه المشاعر الداخلية وتبني وجهة نظر مختلفة للموقف الذي تمر به. أو من خلال محاولة إيجاد جانب إيجابي في المواقف السلبية -الذي من شأنه مساعدتك على الانتظار وبناء صبر طويل. ومن المفيد أيضاً معرفة طبيعة المشاعر التي تمر بها وكيف يمكن التعامل مع هذه المشاعر بالتحديد.

نقطة مهمة أخرى تشير إليها شنتكر هي محاولة الربط بين المشاعر السلبية التي نمر بها، فالانتظار طويلاً أو مواجهتك مشاكل في تحقيق أهدافك وأحلامك، هما من مصدر واحد. هل هناك معنى لما تمر به؟ كيف يمكنك الوصول إلى المعنى لمجابهة الشعور السيئ؟ تُظهر الدراسات التي تنظر في فوائد الصبر على المرضى النفسيين المعرضين للانتحار أو اضطرابات نفسية أخرى، أن من كان لديه قدر أكبر من الصبر يستطيع أن يجابه الأزمات بفعالية أكبر. ويظهرون أيضاً انخفاضاً في أعراض الاكتئاب. وحتى في حالات أكثر تطرفاً، يمكن للصبر أن يساعد على العلاج.

قد يكون التزام الصبر صعباً في خضم اللحظة. تخيل محاولتك تهدئة طفلك الذي يصرخ، أثناء انتظارك الحصول على نتائج فحصك لمرض السرطان، أو أن تعلق في الأزمة في طريقك إلى أهم اجتماع عمل في حياتك المهنية -قد تتمكن أحياناً من تهدئة نفسك وإقناعها على الصبر، لكنه من الصعب جعل الصبر عادة لديك. ما تقترحه الأبحاث هو التدرب على الصبر في المواقف قليلة التوتر، أو أثناء المواقف اليومية قليلة التأثير على أعصابك. هكذا، ستتمكن من تحويل الصبر إلى مهارة تكون قد أتقنتها على مستوى عالٍ، حيث يمكنك فيما بعد مجابهة المواقف عالية التوتر.

التكلم مع غيرك عن التحسن الذي حققته يساعد أيضاً على التقدم، وأهمها تعلمك معرفة مشاعرك وتحديدها. السلاسة في تعريف مشاعرك تساعدك على إعادة تقييم المواقف في لحظة وقوعها. إن قمت بتغيير طريقة تفكيرك، ستغير طريقة شعورك -لكن أولاً، اعلم طبيعة مشاعرك.

كيف يستطيع الناس تحسين صبرهم في العلاقات؟

في العلاقات العاطفية، فكرا في ما تقومان في بنائه وليس باللحظة السيئة التي تمران بها. قم بتغذية الجانب الإيجابي لتشجع نفسك وشريك حياتك على الإبقاء على الصبر في وجه الأزمة.

هل هناك فوائد أخرى

لتعلم الصبر؟

الأشخاص الأكثر صبراً، يكونون أكثر تعاطفاً. القدرة على فهم وجهات نظر غيرك والتفكير في احتياجاتهم، لا فقط احتياجاتك أنت -وخصوصاً في المواقف التي تسبب قلة الصبر كالانتظار مطولاً في طابور. عليك تذكر أن هناك آخرين غيرك يمرون بالموقف ذاته ويعيشون أوقاتا صعبة.

تُظهر الدراسات أن الأشخاص الصبورين لديهم صحة أفضل -أكثر رضا وأملاً وثقة وإيجابية عموماً. يبدون أكثر تصميماً في الوصول إلى أهدافهم، وأكثر سعادة عند تحقيقهم نجاحات صغيرة كانت أم كبيرة. والمرضى الأكثر صبراً يعانون أعراضا أقل حدة عامة.

كم من الوقت تتطلب

تنمية الصبر؟

تنمية الصبر تتطلب الكثير من الصبر. عند تنمية أي مهارة لتصبح عادة، فذلك يختلف من عادة لأخرى -قد تأخذ من 20 يوما إلى سنة كاملة لتقوم بتنمية عادة ما. في ما يخص امتلاك الصبر، يوجد أشخاص يحققون ذلك خلال وقت قصير (بمساعدة اختصاصيين نفسيين)، ومنهم من يحتاج إلى وقت أطول. عليك أن تكون صبوراً مع نفسك، كن متسامحاً مع إنجازاتك وإن كانت صغيرة، واعلم أنه لا يوجد شيء تستطيع تغييره بين ليلة وضحاها. إذ إنه يمكن زراعة الصبر لكنه لن ينبت سريعاً.