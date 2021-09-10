مع “التعليم وجاهيا”.. “انفراجة” تنعش “دكاكين” صغيرة وتحيي الأمل بنفوس أصحابها

منى أبوحمور

عمان- أحيت عودة المدارس وأفواج الطلبة الذين يملؤون الشوارع، الأمل في نفس الستيني أبو طلال صاحب بقالة صغيرة في أحد أحياء مدينة السلط، إذ عاد ليفتح الدكان التي يملكها عند السادسة والنصف صباحا، منتظرا طلبة المدارس لشراء حاجياتهم من السكاكر والحلوى والعصائر و”الشيبس”، في ساعات الصباح الباكر.

لم تكن الأشهر الماضية سهلة على أبو طلال، الذي تأثر دخله وتراجع بشكل كبير، ولم يعد قادرا على الإيفاء بمتطلبات يحتاجها وأسرته، لكن ومع بدء إجراءات المرحلة الثالثة من الفتح التدريجي للقطاعات التي بدأت في الأول من أيلول (سبتمبر)، وعودة التعليم وجاهيا، تسلل الأمل له من جديد، متمنيا أن تعود الحياة لما كانت عليه ما قبل كورونا. يقول “رجعت البركة في العمل بعد رجعة المدارس”، فالأمر لا يقتصر فقط على الشراء صباحا بل وأثناء عودتهم إلى بيوتهم، فضلا عن شراء حاجيات المدرسة من قبل أولياء الأمور، والمتوفرة في البقالة.

ويتمنى أبوطلال عودة الأيام كما كان الحال سابقا ما قبل جائحة كورونا، التي كان يجمع بها نصف غلة البقالة فقط من شراء طلبة المدارس والمعلمات اللواتي لا يمكن أن يخرجن من المدرسة من دون المرور ببقالته والشراء منه، حتى حاجيات بيوتهم اليومية.

وأسهمت العودة إلى التعليم الوجاهي، بإعادة الحياة من جديد إلى العديد من الأسر التي تقطعت بهم السبل بعد توقف مشاريعهم الصغيرة والتحول إلى التعليم الإلكتروني، وشعروا بـ”انتعاشة” بعد معاناة من تداعيات كورونا، والإغلاقات التي تسببت بها.

وتمكن خالد من تشغيل الباص الصغير الذي يملكه من جديد بعد انقطاع دام عاما ونصف عن العمل بسبب التحول إلى التعليم الإلكتروني، وتوقف توافد الطلبة الى مدارسهم. ويعمل الحديدي على توصيل طلبة في المنطقة التي يسكنها إلى المدرسة وإعادتهم، إذ يستطيع إعالة أسرته من الدخل الذي يجنيه، والمكونة من ستة أفراد.

خالد حاله حال العشرات الذين توقفت أعمالهم بسبب التحول إلى التعليم الإلكتروني، إلا أن العودة إلى الوجاهي، أعادت الأمل من جديد له ولأسرته الصغيرة، فمنذ بدء الفاقد التعليمي وهو يقوم بتوصيل الطلاب، متمنيا أن يديم الله عليه هذه النعمة، خصوصا وأنه اختبر أوقاتا صعبة للغاية، ولم يكن يجد ما يسد حاجات عائلته الأساسية.

يقول “توصيل الطلبة هو مصدر دخلي الوحيد الذي فقدته خلال جائحة كورونا”، لافتا إلى أنه وبالرغم من أن العمل لم يعد كالسابق، إلا أن العودة للعمل وإن كانت تدريجية ومتواضعة أفضل بكثير من أن يبقى مكبل اليدين لا يملك شيئا.

كثير من أرباب الأسر بدؤوا باستعادة دخول أسرهم اليومية وحتى الشهرية بعد عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي، فتلك العودة لم تكن غاية الطلبة وذويهم فقط، وإنما أيضا غاية كل من تسبب توقف التعليم بالمدارس بتوقف دخله الشهري وتأثر حاله سلبا.

أم محمد هي الأخرى من النساء اللواتي فرحن بعودة التعليم الوجاهي، إذ اعتادت بيع المعجنات والمخللات والزيتون واليلنجي لمعلمات المدرسة، كما أنها كانت تقوم ببعض المهام المنزلية عنهن وفي بعض الأحيان المساعدة في مناسباتهن.

انقطاع التعليم الوجاهي تسبب بوقف عمل أم محمد التي تحملت تبعات الأعباء الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، معتبرة فتح القطاعات وعودة الدوام المدرسي، انفراجة للكثير من الأسر التي عانت كثيرا وتحملت ضغوطات مالية صعبة، وحُرمت من أبسط الحقوق والأساسيات.

ويشير خبير علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش، إلى أن العودة التدريجية، وفتح أغلب القطاعات، أثرا إيجابا بالكثير من الفعاليات والمنشآت وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك تمثل بعودة المدارس ونقل الطلاب منذ بداية الفاقد التعليمي وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك، ولا شك أنها أعادت الحيوية والنشاط وإن كان بشكل أقل مما هو مطلوب إلا أنه أفضل من لا شيء بالنسبة لبعض المهن والفعاليات التجارية المتواضعة.

ويضيف عايش “نتحدث هنا أيضا عن حركة الباصات والسرفيس والإنفاق من قبل الطلاب على أشياء بسيطة من البقالات”، ومن المحلات التي في طريقهم وكذلك التجهيزات المكتبية لهؤلاء الطلبة وبذلك حرك جزءا من القطاع المكتبي.

الشكوى المرصودة باستمرار، بحسب عايش، هي أن الحركة أقل مما هو مطلوب، ولكنها تبقى أفضل من عدمها، وبالتالي يفترض أن يكون المعنيون بهذا النوع من الحركة التجارية على بينة وعلى معرفة بأن الأمور لن تعود سريعا كما كانت لمجرد أن هذا القطاع في مجال التربية والتعليم قد تحرك بالشكل الذي يتم الحديث عنه.

ويلفت عايش الى أن عودة الناس إلى الإنفاق، تستدعي استرجاع معدلات الدخل السابقة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت، ولكن مع ذلك فإن عجلة الاقتصاد بدأت بالدوران لبعض أصحاب المنشآت والمهن والحرف ومن بدأت أوضاعهم المعيشية والحياتية تتحسن.

الدخل وإن كان غير كاف، بحسب عايش، وليس بالقيمة ذاتها التي كان عليها قبل الجائحة، إلا أنه خطوة بالاتجاه الصحيح، وعودة الأنشطة وفتح القطاعات منذ بداية أيلول، كلها ستدعم هذه الحركة وستؤدي إلى تحسن تدريجي في دخل العاملين فيها سواء على الدخل التجاري أو على مستوى النقل والمتطلبات الأخرى، ولكن كل ذلك يتطلب وقتا.

“في الحركة بركة”، غير أن هذه الحركة، وفق عايش، مقيدة بقدرة الناس ومدى تعافي الأسر وأرباب الأسر من تداعيات أزمة كورونا مع انخفاض مصادر الدخل لوقت طويل.

بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب عايش، التي تكون كلف الحصول على منتجاتها منخفضة، سيكون الإقبال عليها أكبر من تلك التي أسعارها مرتفعة.

وعلى هذا الأساس، فإن البقالات الصغيرة في الأحياء والأماكن التي تشهد حركة ستتأثر إيجابيا بعودة التعليم وجاهيا للمدارس، كذلك قطاع النقل وقطاعات أخرى ستشعر بالتحسن تدريحيا.

في جميع الأحوال، ووفق عايش “علينا الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحركة لن تكون كما كان في السابق”، ولكن ستكون إيجابية وتسير باتجاه تصاعدي مع مرور الوقت.

والتحق ما يقارب 2.2 مليون طالب وطالبة بمدارسهم مع بدء العودة للتعليم الوجاهي في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل. وعدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية حوالي 42 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المدارس في المملكة 3975 مدرسة.