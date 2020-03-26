مع تسجيلها 82 ألف إصابة: أميركا تصبح أكبر بؤرة لتفشي كورونا

أسامة أبو عجمية

عمان – أصبحت الولايات المتحدة الامريكية قبل قليل اكبر بؤرة لتفشي فايروس كورونا في العالم، بحسب موقع statistics of corona.

جاء ذلك بسبب ارتفاع حاد في عدد الحالات خلال الساعات الماضية اذ وصل عدد المصابين فيها الى 81999 حالة.

وبذلك تخطت اميريكا الصين التي بلغ محموع الحالات فيها 81299 حالة.

ومن المتوقع ان يصل عدد حالات الاصابة في اميريكا اكثر من 100 الف غدا اذا بقي وتيرة الارتفاع على حالها.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا في اميريكا 1163 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 619 حالة.

ويشار الى ان عدد الاصابات في العالم بلغ قبل قليل 528 الف اصابة منها 122 الف حالة شفاء و23 الف وفاة.