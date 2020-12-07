مع تصميم أنيق وخفيف للغاية وميزة العرض على عدة شاشات الحاسوب الشخصي الجديد Huawei MateBook X متاح للطلب المسبق في الأردن

التكنولوجيا في أفضل حالاتها رفيق موثوق به يمكنه أن يحقق لنا الكثير بكفاءة عالية، ويساعدنا على أن نكون منتجين. هذا صحيح، لذلك يبقى الأهم امتلاك الأداة الصحيحة، أليس كذلك؟ يعكس الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” براعة هواوي الفنية والتكنولوجيا الحديثة. بوزن 1 كجم فقط، لا يعد أجدد حاسوب شخصي من هواوي خفيفًا فحسب، إنما هو أيضًا نحيف للغاية، ويأتي مع شاشة عرض مذهلة 3K Infinite FullView تدعم تقنية اللمس، ومواصفات وميزات ذكية أخرى لأداء المهام المتعددة، بالإضافة إلى أدائه القوي، وغير ذلك الكثير!

أنيق وعصري وخفيف الوزن

يأتي حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي بجسم خفيف جدًا (1 كجم) ورفيع (13.6 مم)؛ علاوة على ذلك، فهو مصمم بشكل أنيق. يعكس كل منحنى وخط في حاسوب هواوي الشخصي الجديد تصميمًا جميلًا، عصريًا، وبسيطًا دون المساومة على وظائفه الأساسية. كذلك، فإن الهيكل المعدني فائق النحافة قياس 13.6 مم مصمم بدقة بحواف ناعمة تجعله سهل الحمل. لذلك، نظرًا لأن التنقل من مكان إلى آخر أصبح نمطًا للحياة بشكل متزايد، فإن التكنولوجيا والأدوات التقنية الخاصة بك ستصبح سهلة الحمل والنقل كذلك، وهذا هو ما يلبيه أحدث حاسوب شخصي من هواوي.

شاشة لمس كاملة لامتناهية: 3K Infinite FullView

يتمتع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الجديد بشاشة 3K Infinite FullView، وتبلغ نسبتها إلى الجسم 90% لتجربة مشاهدة مكبّرة وغامرة. سواء للعمل أو اللعب، لا شيء يمكن أن يعترض طريق هذه الشاشة المذهلة، كما أنها تعمل باللمس المتعدد مع دعم الإيماءات، مثل Fingers Gesture Screenshot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة بسرعة عن طريق التمرير لأسفل الشاشة بثلاثة أصابع، كما هو الحال على الهاتف الذكي.

تعدد المهام السلس وميزة العرض على عدة شاشات

لتوفير تجربة استخدام أكثر ذكاءً، تقدم هواوي ترقيات جديدة لـميزة Huawei Share المدعمة في الحاسوب الشخصي الأجدد، “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei”. ومن ضمن هذه الميزات ميزة التعاون متعدد الشاشات (Multi-Screen Collaboration) المحسّنة، والتي تتيح لك عرض شاشة هاتفك الذكي على شاشة الحاسوب الشخصي، إلى جانب إمكانية فتح ما يصل إلى ثلاث تطبيقات للهاتف المحمول في الوقت نفسه للقيام بمهام متعددة بكل سلاسة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية. ومن خلال ميزة التعاون متعدد الشاشات، يمكنك أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية للحاسوب المحمول مثل لوحة المفاتيح أو الفارة لإنجاز مهمة على هاتفك الذكي.

تجربة أكثر ذكاءً مع Huawei FreeTouch

يأتي حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي مزودًا بلوحة نقر مع تصميم فريد مقرون بتقنية Huawei FreeTouch التي تسمح باستجابة رائعة طوال الوقت. يتم توفير ردود الفعل اللمسية على الفور لتجربة ذكية عن طريق اللمس. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع علامةHuawei Share في لوحة اللمس، التي تضيف لمسة أنيقة وتوّسع منطقة التعريف بشكل كبير لتقديم تجربة متكاملة. تعد لوحة النقر متعددة اللمس الموجودة في حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي أكبر من تلك الموجودة في الجيل السابق، مما يمنحك مساحة كبيرة للتحكم في الحاسوب المحمول الخاص بك، وتتميز بالدقة المحسنة وتقنية منع الخطأ.

أداء قوي لإنتاجية عالية

يوفر حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي الأداء الذي تحتاجه لإنجاز مهامك اليومية، إذ أنه مزود بمعالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، التي توفر الأداء الأساسي لدعم تجربة سلسة عبر الإنتاجية النموذجية وحالات استخدام الوسائط المتعددة. يدعم الحاسوب الشخصي تقنية Wi-Fi 6، والتي تضمن الاتصال بالإنترنت وبقائه سريعًا ومستقرًا حتى في الأماكن المزدحمة، مع سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة Wi-Fi 5.

تجربة صوتية سينمائية

يوفر حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي صوتًا ممتازًا. هذا الحاسوب الشخصي قادر على تحويل أي مكان إلى سينما شخصية مع نظام مكبرات الصوت الرباعي القوي، وإعداد تقسيم التردد الذي يوفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد مباشرةً من أسفل لوحة المفاتيح. يتآزر نظام الصوت مع خوارزميات الصوت المتقدمة لجعل الصوت المحيطي افتراضيًا، مما يوفر تجربة غامرة مع أي موسيقى أو فيلم أو لعبة.

شخصي، آمن، ومضمون

يأتي الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” مزودًا ببصمة إصبع وزر طاقة اثنين في واحد، والذي يجمع بين قارئ بصمات الأصابع وزر الطاقة لمصادقة هويتك بشكل آمن عند تشغيل الحاسوب الشخصي. علاوة على ذلك، يوفر التصميم الفريد للكاميرا راحة البال من خلال دمج الكاميرا في غطاء المفتاح الذي يمكن الوصول إليه بسهولة ولا يظهر إلا عند الحاجة إليه.

ماذا نعتقد؟

حسنًا، إذا كنت تبحث عن حاسوب شخصي خفيف ونحيف للغاية، كما أنه يبدو رائعًا بتصميمه الأنيق، فإن الجهاز الأحدث “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” يناسبك. إذا كنت تريد حاسوبًا محمولًا مزودًا بشاشة عرض مذهلة تعمل باللمس، فإن حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي يناسبك. علاوة على ذلك، إذا كنت تريد جهاز حاسوب شخصي يساعدك بسلاسة في إنجاز المهام باستخدام ميزات ذكية ومبتكرة مثل ميزة العرض على عدة شاشات وHuawei FreeTouch وما إلى ذلك، فإن حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” هو بالتأكيد الحاسوب الشخصي المناسب لك!

يُتاح الحاسوب الشخصي الأحدث من هواوي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من اليوم 7 كانون الأول، وسيتوفر باللون الفضي بسعر 1,249 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station”، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق فقط. يمكنك حجزه الآن من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x، لتعيش تجربة استخدام ذكية غير مسبوقة!