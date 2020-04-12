مع جائحة “كورونا”.. دروس وعبر مستفادة

علاء علي عبد

عمان- من خلال النظر بشيء من العمق على أحوال الناس في ظل جائحة كورونا التي تعيشها البشرية جمعاء، نجد العديد من الدروس المفيدة التي تلقى تجاهلا غريبا من الكثير من الناس حول العالم!

من الطبيعي أن يشعر المرء بالخوف في ظل هذه الجائحة، لكن هذا الخوف لا يجب أن ينسينا حقيقة أننا نتحكم بالكثير من الأمور، لا سيما صحتنا التي يمكننا الاعتناء أكثر بها لو لم نسلم أنفسنا للخوف والاستسلام أمام هذه الجائحة.

ما يخفى عن أذهان البعض أن الجسد وهبه الله القدرة على الاعتناء بنفسه في مواجهة الكثير من الأمراض، وهذه القدرة يحسن الجسد استخدامها كلما تمت تغذيته بالطعام الصحي والماء العذب والهواء النقي.

فيما يلي نستعرض عددا من الدروس المستفادة من جائحة كورونا التي تمر بنا جميعا: