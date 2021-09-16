مع حلول الخريف.. من يتوجب عليه فحص “PCR”؟ .. لجنة الأوبئة تجيب

عماد العجلوني

عمان – قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الوضع الوبائي في المملكة الآن مستقر الى حد كبير مشيرا الى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء وفتح معظم القطاعات .

وأضاف حجاوي في تصريح لـ”الغد” بأن موجة كورونا التي تؤثر على المملكة الآن ليست حادة مشيرا إلى أنه من الصعب الجزم في موعد إنتهاء الفيروس .

وأشار إلى أنه من الراجح أن تتصاعد أعداد الإصابات بكورونا في الأيام القادمة نتيجة عدة عوامل منوهاً في الوقت ذاته أن هذا الإرتفاع سيبقى ضمن نطاق السيطرة الوبائية في الاردن .

وأكد على أن اي مواطن يشعر بأعراض التهابات الجهاز التنفسي لمدة تزيد عن 48 ساعة عليه التوجه على الفور لأقرب نقطة طبية وإجراء فحص “PCR” للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا .

ولفت حجاوي إلى أن 6.7 مليون شخص تلقى مطعوم فيروس كورونا حتى اليوم .