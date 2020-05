مع رفع الإغلاقات، إليك كيفية حماية نفسك من طفرة التفشي القادمة

ليانا وين* – (الواشنطن بوست) 5/5/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

انتهت الأسبوع الماضي تعليمات الحكومة الاتحادية القاضية بالتباعد الاجتماعي. وبينما تقوم الولايات بتعليق أوامرها الخاصة بالتزام الحجر الصحي الذاتي وبقاء الناس في أماكنهم من أجل السلامة، وتعيد فتح أجزاء من اقتصاداتها، يساورني قلق عميق من أن المرحلة التالية من جائحة فيروسات كورونا ستجلب المزيد من المعاناة وعدداً أكبر بكثير من الوفيات التي كان بالوسع الوقاية منها. ما الذي يجب أن يفعله صانعو السياسات والسكان؟ شيئين:

أولا، استعدوا لطفرة هائلة في التفشي

أعلنت أكثر من 40 ولاية عن خطط لرفع القيود، حتى على الرغم من أن حفنة قليلة منها فقط استوفت الحد الأدنى من معايير إعادة الفتح كما هي موضحة في تعليمات فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض. وعواقب هذا كله قابلة للتنبؤ بها إلى حد كبير، لأن رأي العلم بشأن “كوفيد-19” لم يتغير: من دون لقاح أو علاج، يكون الشيء الوحيد الذي يبقي المرض تحت السيطرة هو إبقاء الناس منفصلين عن بعضهم بعضا. وبمجرد أن يتم تخفيف القيود على التباعد الاجتماعي، سوف ينتشر “كوفيد-19” مرة أخرى بسرعة متفجرة.

لكن ذلك، بالطبع، قد لا يكون ظاهراً لأسابيع -أو حتى لأشهر. وذلك بسبب الفارق بين حدوث تعرض جديد للفيروس والزيادة اللاحقة في الإصابات والعلاج في المستشفيات والوفيات. وكما يعلم الجميع الآن، فإن فترة الحضانة -الوقت بين التعرض وظهور الأعراض- تصل إلى 14 يوماً. وقد يستغرق الأمر أسبوعاً آخر أو أسبوعين قبل أن يمرض الأشخاص بما يكفي لطلب الرعاية الطبية، وأسبوعاً آخر أو أكثر ليستسلم أولئك الذين يعانون من أعراض شديدة للفيروس.

الخطر هنا هو أن يقفز صناع السياسة والجمهور إلى الاستنتاجات الخاطئة إذا لم يروا أعداد الإصابات تزيد على الفور. بدلاً من أن يتنفسوا الصعداء، يجب عليهم أن يستعدوا للطفرة التي ستصل حتماً بعد شهر أو نحو ذلك من الآن: سوف يحدث ما مرت به نيويورك في ذروة التفشي لديها في مجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ستغرق المستشفيات بالمرضى المصابين. وسيضطر العاملون في الرعاية الصحية إلى تقنين معدات الحماية الشخصية. وسيكون هناك نقص في أسرة وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفرق هو أن من المرجح في هذه المرة أن يكون هناك العديد من التفشيات في وقت واحد. وسوف يرهق ذلك قدرة الأمة على الاستجابة. وما يثير القلق أيضاً هو أن العديد من حالات التفشي هذه ستحدث في المجتمعات الريفية التي تعاني مسبقاً من نقص المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ميزتنا الوحيدة الآن هي أننا نستطيع بسهولة أن نرى ذلك قادماً قبل شهر مقدماً. كلما عاد الناس إلى الحياة كالمعتاد، توجب على المزيد من المستشفيات الاستعداد لمواجهة تدفق كبير. ويجب أن يستعد القادة المنتخبون، ومسؤولو الصحة العامة، والمديرون التنفيذيون للمستشفيات على وجه السرعة لهذه الطفرة المتوقعة في الإصابات.

الآن هو الوقت المناسب أيضاً للتنفيذ الكامل لخطط الاستجابة للوباء بدعم قدرات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم أي ولاية بعد بإعداد مجموعات الاختبارات وتتبع جهات الاتصال وإجراءات وأماكن الحجر الصحي اللازم لاحتواء الفيروس. ويجب على مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتعزيز هذه القدرات الصحية العامة بينما يطالبون الحكومة الفيدرالية ببذل جهد منسق على المستوى الوطني لتأمين الإمدادات والعاملين اللازمين.

ثانياً، ابقَ آمناً من أجل نفسك والذين من حولك

فقط لأنك تستطيع الخروج الآن إلى الأماكن العامة لا يعني أن عليك أن تفعل. ليس هذا هو الوقت المناسب للتخطيط للتجمعات العائلية وحفلات العشاء ومواعيد اللهو. قد تكون المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة والصالونات مفتوحة، ولكن هل يستحق الذهاب إليها المخاطرة؟

يجب على المقيمين في الولايات التي يعاد فتحها الآن اتباع نفس إرشادات الصحة العامة كما كانوا يفعلون تحت أوامر الإغلاق: ابق على بعد ستة أقدام (مترين تقريباً) من الآخرين. اغسل يديك كثيراً. امسح الأسطح التي يلمسها الآخرون.

وإذا كان يجب عليك العودة إلى العمل، فكن مدافعاً عن صحتك: اسأل صاحب العمل عن الممارسات التي يتم تطبيقها لحماية العاملين والعملاء. استفسر عن إمكانية العمل عن بعد، والمناوبات غير المتداخلة والإمكانيات الأخرى. إن الخطر تراكمي: كلما زاد عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم، زاد خطر إصابتك بالفيروس. ابذل قصارى جهدك لمواصلة الحد من تفاعلاتك مع الأشخاص خارج العمل.

وحاول تقليل المخاطر على الآخرين أيضاً. ارتدِ قناع وجه في الأماكن العامة. قم بقيادة السيارة، أو المشي أو ركوب الدراجة إذا استطعت، واترك وسائل النقل العام لأولئك الذين ليس لديهم خيار آخر. احتفظ بمذكرات يومية للأماكن التي تواجدت فيها ومع مَن قضيت الوقت -وبهذه الطريقة، إذا وُجد أنك مصاب بـ”كوفيد- 19″، سيكون من السهل تتبع الناس الذي خالطتهم. والأهم من كل شيء، ابق في المنزل إذا استطعت. إن التباعد الاجتماعي هو امتياز لا يملكه الكثيرون.

سيكون من المغري النظر إلى إعادة الفتح وتخفيف الإغلاق على أنهما عودة إلى طريقتنا في الحياة قبل تفشي فيروس كورونا، لكنها ستكون أي شيء سوى ذلك. كمجتمع، اتخذنا قرارًا بإعادة الفتح قبل أن يقول العلم أننا جاهزون. ونحن نعود -بدراية كاملة- إلى حيث كنا في منتصف آذار (مارس)، قبل أول زيادة بمتوالية هندسية في الإصابات والوفيات. سوف تأتي تلك الطفرة في الإصابات مرة أخرى، ولكن لن يستطيع أحد أن يدعي هذه المرة أنه لم ير ذلك قادماً.

*طبيبة طوارئ وأستاذة زائرة في معهد ميلكين للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن. عملت سابقاً كمفوضة صحية في بالتيمور.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: As states reopen, here’s how you protect yourself from the coming surge