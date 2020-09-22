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مع زيادة إصابات كورونا بينهم.. لجنة الأوبئة تطالب بدعم الكوادر الصحية

منذ 11 دقيقة
كوادر طبية في قسم عزل "كورونا" بمستشفى الملك المؤسس - (تصوير: محمد مغايضة)

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عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه “يلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد الإصابات بين الكوادر الصحية مما قد يؤثر لا سمح الله على ديمومة العمل وتقديم الرعاية الصحية المثلى لمتلقي الخدمة”.

وأكد في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك “يتطلب دعم الكوادر الصحية بأنظمة ووسائل الوقاية الشخصية وتدريبهم وتعظيم دور مكاتب ضبط العدوى في كافة المستشفيات”.

ولفت إلى أن المنطقة مقبلة على فصلي الخريف والشتاء والتي يمكن أن يحدث فيها ارتقاع في عدد إصابات الإنفلونزا الموسمية مما يعقد عملية التشخيص والتفريق بين حالات فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية، وهذا أيضاً يزيد العبء على المؤسسات والكوادر الصحية.

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