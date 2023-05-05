مع ضغوطات ومصاعب الحياة.. هل يكون “الاستغناء” ربحا؟

ديمة محبوبة

عمان- في رحلة الحياة، محطات وتجارب عديدة يختبرها الإنسان، يكتسب فيها سلوكيات وصفات عدة، ويستغني في المقابل عن عادات رافقته طويلا كانت بالنسبة له من المسلمات.

الاستغناء لا يعني الخسارة دائما، لكنه يأتي مع النضج ومراحل عمرية متقدمة، خصوصا عندما يكون المقابل كسب الذات وعيش حياة كما يبتغيها الفرد بعيدا عن أي مؤثرات أو خوف من خسارات.

لكن العيش في منطقة الراحة والخوف من الاستغناء عن كل ما يشكل الراحة للإنسان، وإن كان ذلك بمعناه الوهمي، يجعله يخاف من فكرة التخلص من أشياء اعتادها طويلا، ليكون القرار صعبا أحيانا.

خولة تجربتها مختلفة مع الاستغناء، حيث في مرحلة النضج ومع مرور السنوات، اكتشفت أنها تعيش أعباء كبيرة في حياتها، وضغوطات كبيرة لأنها تضطر لأن تتصرف على عكس طبيعتها، وتتحمل كثيرا من الأمور التي لا تعجبها لأنها لا تفصح عنها صراحة.

القصة لديها بعلاقتها مع مجموعة من صديقاتها، حيث اكتشفت أنها لم تعد تجد نفسها أبدا بينهن، خصوصا بطريقة تعاطيهن بالحياة وكثرة الشكوى والأحكام المسبقة التي لا تراعي مشاعر الآخرين.

حاولت كثيرا الابتعاد، لكن لم تستطع، رغم أن هذه العلاقات بدأت تشحنها بطاقة سلبية طوال الوقت، وتحملها أعباء كبيرة ولا تشعر بالفرح وهي برفقتهن.

وفي لحظة، سنت قواعد مهمة بأنه لا شيء أهم من راحتها النفسية، فبدأت شيئا فشيئا بالابتعاد الى أن أصبحت علاقتها بهن في أضيق أشكالها، لافتة الى أنها استصعبت الأمر بالبداية، لكنها اكتشفت الراحة التي تشعر بها بعد ذلك، فالاستغناء يمكن أن يكسب الفرد ذاته ولا يعني ذلك الخسارة أبدا.

وتقول “أصعب شيء هو أن يعتقد الفرد أن الحياة ثابتة ولا شيء فيها متغير، فضغوطات الحياة وصعوباتها وسنين العمر والوصول لمرحلة النضج، جميعها أمور تجعل الاستغناء أقل صعوبة مما هو متخيل”.

كثير من العلاقات تبث السمية، وتباعد بين القلوب ولا تعود كما السابق، ليأتي التخلي ليكون بمثابة كسب للذات والنفس. الأمر لا يتوقف على العلاقات حيث الاستغناء بمفهومه الشامل يمكن أن يكون بكل شيء من صفات وسلوكيات ومغادرة أماكن لا تشبه صاحبها.

ومن وجهة نظر أخرى، يؤكد زياد عبدالرحمن أن هنالك عادات كثيرة كان يعتقد الفرد أنها مفيدة له وتعدل مزاجه، لكنها مؤذية للصحة الجسدية والنفسية.

وبحسبه، فإن الاستغناء يعني عند الكثيرين التغيير، وفكرة التغيير شيء غير محبب، فالخروج من منطقة الراحة قد يكون شيئا مرعبا لدى البعض، لكن أحيانا بعد التخلص مما هو مؤذ يكتشف الإنسان أنه وجد ذاته.

تتحدث راوية عن قصتها مع زوجها السابق الذي أمضت معه ثلاثة أعوام، تقول “كان يحاول تهميشي دائما.. لا يقدرني، على عكسي أنا محبة وودودة في التعامل وأتقبل من أمامي على عيوبه، أما زوجي فكان يجرحني كثيرا ويتعمد التقليل من شأني”.

هذا الأمر حاولت أن تغيره، لكن مع الوقت عرفت أن هذا طبعه وهو الأمر الذي لا يناسبها، فهي كانت تتمنى حياة مختلفة، ما زاد الأمر تعقيدا وزاد المشاكل بينهما. قررت أن تستغني عن هذه الحياة ولم تعتبر هذه الأعوام الثلاثة خسارة، فهي تعلمت كيف تحترم رغباتها وتبحث عن ذاتها وتستمع لنفسها ومشاعرها.

اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، يرى أن ما يحدث مع الشخص ما قبل مرحلة الاستغناء، هو التفكير الزائد والخوف الشديد من التغيير، والتردد في اتخاذ القرار وإن كان يعرف مدى مخاطر الاستمرار فيه، أو أن الاستغناء سيكون أفضل، لكن عقله يعطي إشارات بعدم إمكانية المخاطرة بالتغيير.

مطارنة يشير إلى أن الاستغناء عن شيء مؤذ، أمر مهم ويحتاج لقرار بعدم الاستمرار إذا دخل في حالة باتت تستنزف عواطفه وأفكاره، وتؤثر على حالته الصحية والنفسية.

ومن الصعب، بحسب مطارنة، أن يستمر الفرد بالإعطاء في علاقة سامة، فالأصل الاستغناء عن كل ما يؤذي، أو التقليل منه لتقليل الضرر.

اختصاصي علم الاجتماع د. حسين خزاعي، يذهب الى أن فكرة الاستغناء بحد ذاتها مرعبة للفرد، فالإنسان لا يستوعب ذلك وكأنه يعيش في منطقة الراحة وإن كان ذلك الشعور وهميا، فإنه يتماشى مع فكرة ما يعرفه أفضل من المجهول.

لكن في الواقع ومع كثرة الضغوط الحياتية، فإن الإنسان عليه أن يجد البديل، فإذا كان لديه مشكلات أو عادات سيئة ويجب أن يغيرها، فعليه أن يتخذ القرار وأن يمضي قدما تاركا ما اعتاده والاستغناء ببدائل أفضل وأكثر فائدة له وتجعله أكثر إنتاجا على جميع الأصعدة.

ويؤكد أن التعلق المرضي بكل شيء له عواقب وخيمة مع الوقت، وهنا يأتي الاستغناء ليكون الحل إن لم يكن هناك تغيير للأفضل.