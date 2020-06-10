مع فرصة ربح للجوائز عبر تطبيق Huawei Music هواوي تمنح مستخدميها في الشرق الأوسط فرصة مشاهدة مقابلة حصرية مع النجمة يارا

: تقدم هواوي لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط فرصة الفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز عبر تسجيل دخولهم إلى تطبيق Huawei Music على هواتفهم الذكية، ومشاهدة المقابلة الحصرية مع النجمة يارا التي لمع نجمها بعد فوزها في مسابقة LBC الموسيقية “كأس النجوم” في عام 1998، حيث غنت “أوعدك”. وأصدرت منذ عام 2004 خمسة ألبومات استقطبت شعبية كبيرة، منها “توصى فيي” و”لآلئ خليجية”.

استقطبت الفنانة اللبنانية قاعدة جماهير كبيرة بفضل أسلوبها الموسيقي المتميز، وسيتمكن معجبوها في منطقة الشرق الأوسط الآن من التعرف على يارا الحقيقية من وراء الكواليس، عبر مشاهدة مقابلتها الحصرية على تطبيق Huawei Music.

ويعلم معجبو الفنانة يارا بأنها متواجدة في منزلها كالجميع خلال هذه الفترة. لذا، قرر فريقHuawei Music مساعدتها في التواصل مع متابعيها من خلال إجراء مقابلة حصرية معها. ورحبت نجمة البوب اللبنانية بالفكرة وأجابت على العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام، كما أنها شاركت قائمة الأغاني التي توصي بالاستماع إليها والتي أعدتها خصيصًا لمعجبيها.

يتوفر تطبيق Huawei Music لمستخدمي هواتف هواوي، وهو جزء من نظام العلامة الشامل والمتنامي من المزايا والخدمات التي توفرها عبر منصة خدمات هواوي للهواتف النقالة (Huawei Mobile Services).

وكل ما يحتاجه المستخدمون للمشاركة، هو فتح تطبيق Huawei Music على هواتفهم الذكية من هواوي ومشاهدة المقابلة. وبمجرد أن يشاهدوا الفيديو، سيحظون بفرصة الفوز بمجموعة متنوعة من أجهزة ومنتجات هواوي التي وقعتها يارا بنفسها.

اكتسب تطبيق Huawei Music شعبية كبيرة مؤخرًا خلال استمراره بتطوير المحتوى الجديد والمتميز. وسيتمكن المستخدمون الآن من الاستفادة من تجربة التطبيق مجاناً لمدة ثلاثة أشهر والاستمتاع بالموسيقى التي تستقطب عددًا متزايدًا من المستخدمين عبر هواتفهم الذكية من هواوي.

وبمجرد تسجيل المستخدمين، سيتمكنون من الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم بجودة أعلى من 320 كيلوبايت في الثانية، وبث ملايين الأغاني من دون إعلانات. وتمت إضافة المؤثرات الصوتية المميزة والجديدة ومجموعة من المحتويات الجديدة التي تضم “قهوة الماضي” للفنانة إليسا و”Stuck with U” للمغنيَين Ariana Grande وJustin Bieber وأغنية “شكرا” للفنان ماجد المهندس.