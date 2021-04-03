مع قرب رمضان.. أسعار “النتافات” ترتفع 13% وتخترق السقوف السعرية.. أين الرقابة؟!

طارق الدعجة

عمان- شهدت أسعار دجاج “النتافات” في السوق المحلية خلال الايام الاربعة الماضية ارتفاعا ملحوظا وبنسب وصلت الى 13% مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال الاسبوعين الماضيين.

وبحسب رصد محدود اجرته “الغد” داخل اسواق العاصمة لوحظ ارتفاع دجاج “النتافات” بمقدار 20 قرشا للكيلو ليصل الى 1.75دينار مقارنة مع 1.55دينار التي تم تسجيلها قبل نحو اسبوعين لتتجاوز بذلك السقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي قررت خلال شهر شباط ( فبراير) الماضي تعديل السقف السعري للدجاج الحي المباع من خلال النتافات ليصبح 165 قرشا للكيلو بدلا من 155 قرشا وذلك اعتبارا من اعتبار على ضوء ارتفاع كلف الإنتاج مؤخرا . وتم الإبقاء على السقف السعري للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو.

وقال صاحب محال بيع دواجن” النتافات” عادل شحادة ان اسعار بيع الدواجن بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي ومتواصل منذ نحو اسبوعين الى ان وصلت الى 1.75 دينار للكيلو.

وبين شحادة ان ارتفاع اسعار الدواجن ناتج عن نقص الكميات المعروضة بالسوق المحلية مشيرا الى ان اقبال المواطنين على شراء الدواجن ما زال متواضعا بسبب زيادة الاسعار.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الزيادة في اسعار الدواجن ناتجة بسبب ضعف الرقابة على الاسواق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ودعا عبيدات الوزارة الى ضرورة القيام بدورها في حماية المواطنين وتوفير السلع باسعار مقبولة خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.