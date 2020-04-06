مع “كورونا” وحظر التجول.. حق استزارة أطفال الأزواج المنفصلين يزداد تعقيدا

نادين النمري

عمان- عشرون يوما مرت دون أن تتمكن “زينة” من ضم طفلها إلى حضنها، حيث كان في استزارة مبيت عند والده وقت إعلان حظر التجول.

وبحسب إحصائية لدائرة قاضي القضاة منشورة على موقعها، بلغ عدد حالات الاستزارة للأطفال بسبب طلاق الوالدين خلال الفترة من 2014 إلى 2018 نحو 10224 حالة.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الجمعة العشرين من آذار (مارس) الماضي قرار الدفاع رقم 2، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد بدءا من يوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية.

حاولت زينة جاهدة حل مشكلتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية للحصول على تصريح لها أو لطليقها لنقل الطفل دون جدوى، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من التواصل مع ادارة حماية الأسرة التي وفرت لها إمكانية الذهاب لاصطحاب طفلها من منزل أبيه، إلا أن طليقها رفض تحت مبررات مختلفة”.

حالة زينة تعكس واقع العديد من الأمهات والآباء المنفصلين ممن فرضت عليهم ظروف الحجر الابتعاد التام عن أطفالهم. بعد مكاني يضاعفه استغلال الطرف الآخر مع حجب أي وسيلة تواصل بين الأطفال والأب أو الأم غير الحاضن.

رحاب لديها مشكلة مشابهة، تقول “كان شرط طليقي الوحيد تنازلي عن حضانة أطفالي على أن يكون هناك استزارة مبيت أسبوعية، لكن ومع إعلان قانون الدفاع رفض والدهم إرسالهم للاستزارة، ومنذ ذلك الحين لا أتواصل مع الأطفال بأي شكل من الأشكال”.

وتضيف، إن طليقها “يرفض أي تواصل بين أطفاله وأمهم بما في ذلك الاتصال عن طريق تطبيقات التواصل مثل سكايب والماسنجر. كان بداية يتحجج أن الأطفال نيام أو يتابعون دروسهم، ولاحقا أصبح يتجاهل مكالماتها”.

وفيما يتعلق بخيار دار زيارة الأطفال في فروع اتحاد المرأة تقول رئيسة الاتحاد آمنة الزعبي “نتيجة للحظر والوضع الاستثنائي الذي نعيشه حاليا فإن العمل يبقى ضمن الحدود الدنيا، تقدمت بطلب تصاريح لمشرفات وأخصائيات الاتحاد لمتابعة الحالات بشكل أفضل لكن لم ترد لنا أي موافقة بهذا الخصوص”.

المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة تقول، إن “النزاعات بين الناس واردة في كل الأحوال والظروف، لكن العلاقات الاجتماعية والأسرية تتأثر في ظل ظروف طارئة تستدعي اللجوء للقضاء، أو إذا كانت هذه النزاعات منظورة أمام المحكمة أو صدر بها قرارات وتحتاج لمتابعة من التنفيذ القضائي، ومنها ما يتطلب نتيجة حساسيته خاصة النزاعات المتعلقة بالأطفال والاستزارة والمشاهدة والنفقة أو الحماية من العنف”.

ودعت أبو حلاوة إلى “تحويل مثل هذه الأمور إلى قاضي الأمور المستعجلة استنادا إلى قوانين مثل قانون الحماية من العنف الأسري والأحداث باعتبارها قضايا مستعجلة وتحول إلى القاضي المختص المناوب”.

من جانبه يبين الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن “المجلس تلقى العديد من الملاحظات من أهال ومتخصصين تتعلق بقضايا المشاهدة والاستزارة للأطفال”، مضيفا “بالطبع الموضوع له أبعاد إنسانية واجتماعية، لكننا نعيش ظرفا استثنائيا خاصا.

وقال تم طرح العديد من الأفكار لكن يصعب تطبيقها على ارض الواقع كمسألة إعطاء التصاريح، مشيرا الى أن “عدد الاحكام القضائية بالاستزارة تقدر بالآلاف وبالتالي لا يمكن إعطاء تصاريح بمثل الكم”.

ويلفت مقدادي الى جانب آخر وهو مسألة الصحة العامة، مشيرا الى أن “تنقل الاطفال من منزل الى آخر ليس محبذا من الناحية الصحية لجهة انتقال الوباء”.

ويضيف، “المرحلة الحالية تتطلب تفهما اكبر من الأهالي بحيث يتم تسوية الأمور بين الأهل بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وضمان تواصله مع والديه عن طريق شبكات الاتصال”.

مصدر مختص، فضل عدم الافصاح عن هويته، بين أنه في الحالات التي تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى او قد تشكل خطورة على الطفل كتعرضه للعنف أو حرمانه من حقوقه فـ “يمكن التواصل مع ادارة حماية الأسرة التي تملك سلطة التصرف”.

ويضيف، “حالات الحق في الحياة والصحة هي الأولوية”، مرجحا أن تكون الأمور أكثر يسرا بعد عودة القطاع العام للعمل بما فيه المحاكم الشرعية والمدنية.