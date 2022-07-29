مغادرة 5 إصابات لمستشفى جرش بعد سقوط شاشة عرض في الساحة الرئيسية للمهرجان

صابرين الطعيمات- أصيب 5 أطفال مساء أمس الخميس، إثر سقوط احدى شاشات العرض في الساحة الرئيسية في مهرجان جرش عليهم وقد تم اسعافهم إلى مستشفى جرش الحكومي وفق الدكتور صادق العتوم مدير المستشفى.

وأكد العتوم، وصول 5 إصابات إلى المستشفى مساء الخميس، إثر سقوط شاشة عرض تعود لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقال ، إن المصابين غادروا المستشفى بعد القيام بالإجراءات الطبية اللازمة والتي شملت التصوير والكشف الطبي للتأكد من سلامتهم.

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، سقوط شاشة عرض مساء الخميس في الساحة الرئيسية، نُقل على إثرها 5 أشخاص إلى مستشفى جرش الحكومي للتأكد من صحتهم.