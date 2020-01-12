مغامرات مشحون.. عرض مسرحي في “هيا الثقافي”

عمان – أطلق مركز هيا الثقافي مساء امس السبت، إنتاجاً مسرحياً جديداً للأطفال واليافعين يحمل عنوان “مغامرات مشحون” ليفتتح به موسم العروض المسرحية للعام 2020.

والعرض المسرحي الذي انتجه المركز بالتعاون مع المخرجة نور الديسي، والملحن الموسيقي محمد الشاقلدي، وقدمه فريق المركز المسرحي، يسلط الضوء على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا من قبل الأطفال وقضاء أوقات طويلة على جهاز “الآيباد” عوضاً عن بناء الصداقات واللعب، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على إدارة وقتهم بطريقة صحيحة ومثمرة. ومسرحية “مغامرات مشحون” التي ستعرض كل سبت لغاية 28 آذار المقبل، تدور احداثها بين الصديقين سلمى وشادي “مشحون”، اللذين اعتادا على اللعب معاً، إلى أن تعرف مشحون على “الآيباد” وصار يقضي معظم أوقاته باللعب فيه فيما تحاول سلمى بكل الطرق تذكير مشحون بالأوقات الممتعة التي كانا يقضيانها معاً. وبينما تمضي أحداث هذه المسرحية التي قدمها فريق المركز المسرحي، يتعرف الجمهور اليافع على جمال الصداقة وأهمية اللعب وكيفية تنظيم الوقت بالشكل الصحيح.

يشار الى ان مركز هيا الثقافي يسعى من خلال مسرح الطفل المتخصص إلى تعزيز ثقافة الذهاب إلى المسرح بين الأطفال واليافعين والعائلات، وتعريفهم بأنواع الفنون المسرحية المختلفة، ونشر رسائل توعوية بينهم بطرق وأساليب درامية ممتعة وتجذب اهتمامهم. ويقدم مسرح مركز هيا كل عام أربعة عروض مسرحية مختلفة، بحيث يستمر كل موسم لمدة ثلاثة أشهر، متيحاً بذلك الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين لحضور عروضه المسرحية، ويختتم المركز مواسمه المسرحية بإطلاق مهرجان مسرح هيا، والذي يضم عروضاً مسرحية عالمية المستوى من مختلف أرجاء العالم. –(بترا)