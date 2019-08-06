مغتربون: تبسيط إجراءات الاستثمار أولوية

طارق الدعجة

عمان- فيما يتوق مغتربون أردنيون للرجوع إلى بلدهم الأم للعيش فيها أو استثمار أموالهم التي جنوها بعد سنوات طوال من العمل في بلدان المهجر، يصطدم كثير منهم بواقع الاستثمار في المملكة الذي يعاني من البيروقراطية وضعف الحوافز وارتفاع الكلف بوتيرة حادة.

وطالب مستثمرون تركوا الأردن قبل سنوات بحثا عن “مصدر رزق أوسع “، بضرورة تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات المعنية في الاستثمار واستقطابه.

وشددوا خلال مشاركتهم أمس في إحدى جلسات المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، بإعداد برنامج لتوعية المغتربين الأردنيين حول الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة، إلى جانب اعداد برنامج تحفيزي للمستثمرين لتشجيعهم على إنشاء المشاريع ومنحهم الحوافز وتقديم التسهيلات.

وناقشت الجلسة التي جاءت تحت عنوان” آفاق استثمار المغتربين في الأردن…التحديات تخلق الفرص”، أبرز التحديات التي يواجهها المغترب فيما يتعلق بالاستثمار في الأردن ومحاولة ايجاد آليات فعالة للتصدي لها لصناعة الفرص وبحث السبل الكفيلة بمنح المغترب الحوافز لإعادة توطين رأس المال الأردني في المشاريع الاستثمارية والخدمية والانتاجية التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المسيرة التنموية الشاملة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الهنداوي للتميز في دبي د.أحمد الهنداوي أن المغترب الأردني يتوق للعودة إلى وطنه لكنه يريد بيئة سهلة لممارسة الاعمال وبيئة محفزة للاستثمار، مبينا ان الأردن ليس بلدا محدود الموارد وليس بلدا فقيرا، وقوته برأس المال البشري وخبراته إلى جانب الكثير من الموارد الطبيعية.

وشدد الهنداوي على ضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتركيز على تميز الاداء الحكومي والتفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بالخطط التي تطرح والتركيز على الافكار الريادية، مؤكدا ان هذا يتطلب ارادة قوية وادراة مثلى لتحويل التحديات إلى فرص.

من جانبه، دعا رئيس مجلس رجال الاعمال والخبراء في دبي احسان القطاونة إلى انشاء شركة قابضة للمشاريع الاستثمارية ودعم وانشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة التسهيلات المالية والتشريعية لتشجيع المستثمرين وتعزيز ثقافة خدمة المستثمر ودعم ريادة الاعمال وبخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. واكد القطاونة ضرورة منح المستثمر الأردني الفرصة لتعزيز استثماراته داخل المملكة وتسهيل انجاز المعاملات الحكومية وتحديد وقت زمني لإنجازها، مشددا على ان عدم استقرار التشريعات تمثل اهم المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.

بدوره، لفت رئيس شركة ربوع اليرموك الزراعية في مسقط عمار عبيدات، إلى ضرورة استثمار حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج من خلال تأسيس صناديق خاصة لهم، مشيرا إلى عدة معوقات تواجه الاستثمار بالمملكة منها عدم الترويج الكافي لفرص الاستثمارية والاجراءات الادارية الطويلة وقلة الحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس ادارة شركة قبرص المحدودة في قبرص نديم الكباريتي التطورات الاقتصادية التي انجزتها قبرص وبرامج الاصلاح التي نفذتها والتسهيلات التي تقدمها للاجانب لاستقطاب الاستثمارات، داعيا للاستفادة من تجربتها وخاصة ان اقتصادها يتشابه مع الاقتصاد الوطني. وركزت إحدى جلسات المؤتمر على قصص نجاح استثمارات الأردنيين في الخارج وتم خلالها مشاركة المغتربين بأبرز وأهم قصص النجاح لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج والتي حققت مشاريعهم نجاحا في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب الناجحة والتي يفخر بها الوطن، بالاضافة لدور المغترب كسفير لوطنه في الخارج. وتم خلال جلسة أخرى عرض دور المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة، في استقطاب الاستثمارات الأردنية وإطلاع المغتربين على المناطق الصناعية والحرة والمناطق التنموية التي يتمتع الأردن بالعديد منها بالإضافة إلى المزايا والحوافز التي تمنحها هذه المناطق للمستثمر وما تحتويه من مشاريع عديدة ومتنوعة تم تنفيذها وحققت نجاحا كبيرا بالإضافة إلى مشاريع أخرى ما تزال تحت الإنشاء والتنفيذ.

وناقشت جلسة غيرها دور البعثات الدبلوماسية الأردنية في الترويج للاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج حيث تم التركيز على بيان الدور المهم للبعثات الدبلوماسية الأردنية في تعزيز تواصل المغتربين مع وطنهم وحماية مصالحهم ورعايتها وتحديد الصعوبات والمعيقات التي يواجهها المستثمرين في الخارج والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وبيان الجهود الكبيرة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في تزويد المستثمرين في الخارج بالمعلومات الوافية حول الفرص الاستثمارية في الأردن.

وفي جلسة بعدها تم إطلاق مبادرة (وطني أولى) من قبل جمعية رجال الاعمال الأردنيين وجمعية (تواصل) بهدف اعادة توطين الاستثمارات الأردنية المهاجرة خارج المملكة.