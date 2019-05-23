مغترب جديد يعزز صفوف “الصقور”.. وكأس العالم تزور عمان في تموز

أيمن أبو حجلة

عمان– وصل اللاعب المغترب في كندا فريدي إبراهيم إلى عمان أمس، للمشاركة في تدريبات المنتخب الوطني لكرة السلة خلال الفترة المقبلة، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر).

ويشارك المنتخب الوطني في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخه؛ حيث وقع في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات فرنسا وألمانيا والدومينيكان.

ويلعب فريدي إبراهيم في مركز صناعة الألعاب، وسيتعرف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الأميركي جوي ستايبينغ أكثر على قدراته في الفترة المقبلة، وفي حال اقتنع بإمكانياته وجدوى مشاركته، ستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة على تأمين مشاركته قانونيا من قبل الاتحاد الدولي (فيبا).

وخاض إبراهيم (191 سم) 28 مباراة مع فريق تامبا سبارتانز في دوري الجامعات الأميركي NCAA للموسم 2018-2019، سجل خلالها ما معدله 10 نقاط في المباراة الواحدة، إلى جانب 4.4 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة و1.1 سرقة للكرة.

وإلى جانب إبراهيم، تبحث اللجنة المؤقتة إمكانية الاستفادة من لاعب مغترب آخر في الولايات المتحدة، اسمه عمر أبو حمده، لعب هو الآخر في دوري الجامعات.

ويشارك في تدريبات المنتخب الوطني حاليا، الشقيقان زين وكيدن النجداوي، بهدف إقناع ستايبينغ في الفترة المقبلة، علما بأن اللجنة المؤقتة تعمل على حل المشاكل المتعلقة بأوراقهما الرسمية، خصوصا بعدما رفض الاتحاد الدولي مشاركة زين مع المنتخب في التصفيات الأخيرة كأس العالم.

كأس العالم في عمان

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة واللجنة المنظمة لكأس العالم 2019 أمس في العاصمة الصينية بكين، عن جولة عالمية لكأس العالم، بمناسبة تبقي 100 يوم على انطلاق النهائيات المقبلة.

اللاعب المغترب في كندا فريدي ابراهيم -(أرشيفية)



ويطلق على الكأس اسم كأس نايسميث، نسبة إلى مخترع لعبة كرة السلة د. جيمس نايسميث، وستتوقف الكأس في 25 دولة، وسيكون الأردن إحدى هذه الدول.

وتستضيف المملكة الكأس العالمية يوم الخامس والعشرين من تموز (يوليو) المقبل، في العاصمة عمان وفقا لبرنامج الجولة الصادر عن “فيبا”؛ حيث سيحصل جمهور كرة السلة الأردنية على فرصة التقاط الصور إلى جانب الكأس، علما بأن الجولة انطلقت فعليا أمس في بكين، على أن تستكمل يوم الرابع من حزيران (يونيو) المقبل؛ حيث ستتواجد في العاصمة البولندية وارسو.

تحديد مواعيد مباريات النهائيات

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي عن المواعيد النهائية لمباريات نهائيات كأس العالم المقبلة باليوم والساعة، بعدما اكتفى سابقا عن تحديد الجدول الزمني لهذه المباريات بالأيام فقط.

ووفقا للبرنامج الجديد، سيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في النهائيات، عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت الأردن، يوم الأول من أيلول (سبتمبر).

وفي الثالث من الشهر ذاته، يلتقي “الصقور” مع المنتخب الفرنسي عند الساعة الثالثة والنصف مساء، قبل أن يواجه المنتخب الألماني يوم الخامس من أيلول (سبتمبر) عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، علما بأن جميع مباريات المجموعة ستقام في مدينة شينجن.

منتخب 33 يخوض مشواره القاري اليوم من ناحية ثانية، يفتتح المنتخب الوطني 33، اليوم، مشواره في كأس آسيا المقامة حاليا في الصين؛ حيث وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي اليابان وتركمنستان.

ويلعب المنتخب الوطني المباراة الأولى أمام اليابان عند الساعة 10:40 صباحا بتوقيت الأردن، قبل أن يلاقي تركمنستان عند الساعة 11:50 صباحا.

وانتهت أمس الأدوار التكميلية للدور الأول الذي يحتوي على 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل منها إلى الدور ربع النهائي، علما بأن البطولة ستختتم في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ويشرف المدرب معتصم سلامة على المنتخب الوطني الذي يضم اللاعبين محمود عابدين ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وخالد أبو عبود.