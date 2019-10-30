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مغردون أردنيون يطالبون بـ”صفقة تبادل أسرى” مع إسرائيل

منذ ساعتين
صورة متداولة للإسرائيلي المتسلل نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التأكد من صحتها

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حمزة دعنا

عمان- طالب أردنيون، اليوم الأربعاء، بصفقة لتبادل المتسلل الإسرائيلي الذي ألقي القبض عليه مساء الثلاثاء، بالأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي والذين ترفض سلطات الاحتلال إطلاق سراحهما.

وكان حرس الحدود ضبط مساء الثلاثاء، إسرائيلياً تسلل إلى المملكة، حيث تم إخضاعه للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية ومن ثم سيصار إلى تحويله للقضاء.

وما أن انتشر خبر إلقاء القبض عليه حتى تفاعل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر)، وطالبوا بمبادلته بالأسيرين اللبدي ومرعي.

وكانت والدة الإسرائيلي صرحت لوسائل إعلام عبرية أن ابنها مريض نفسي، وهو ما اعتبره معلقون “كذبة” إسرائيلية للإفراج عنه.

وحث المغردون الحكومة على استغلال هذه الفرصة التي جاءت على طبق من ذهب من أجل الإفراج عن الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال والتي ترفض تل أبيب إطلاق سراحهما.

وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية في “عوفر” رفضت أمس الاستئناف الذي تقدم به الأسير عبد الرحمن مرعي، ومددت اعتقاله 4 أشهر، فيما تدهورت الحالة الصحية للأسيرة هبة اللبدي بسبب إضرابهم المستمر عن الطعام.

وكتب “أوس الترك” على هاشتاغ #رجعوا_ولادنا عبر “تويتر”: مريض مش مريض لازم الحكومة تستغل الموقف وتحتجزوا وتعمل تبادل أسرى ويرجو ولادنا”.

المواطنة “أمل” كتبت على “تويتر”: “مريض يزم ويدخل حدود وما بعرف شو هالكذبة صارت”.

حساب باسم “عبدالرحيم” قال: الحكومة الأردنية ألقت القبض على متسلل إسرائيلي، الآن يجب على الحكومة الأردنية التحفظ على هذا المتسلل للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن هبة وعبدالرحمن”.

وكتب شادي الزيناتي: “هل تستغل حكومتنا غير الرشيدة، الإسرائيلي المتسلل بصفقة تبادل والإفراج عن الأردنيين هبة وعبدالرحمن المعتقلين في سجون الاحتلال إداريا؟”.

وعلقت المواطن “روان” بالقول: “دولة القانون تنفذ القانون على كل من انتهكه.. هذا الصهيوني المتسلل لأراضينا يجب ان تتم مساءلته لانه انتهك نصوص قانونية ومعاقبته .. هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي لم تجد محكمة الاحتلال أي نص قانوني تدينهما به وأسرتهما وتعرض حياتهما للخطر…#رجعوا_ولادنا”.

المواطن مجدي اللبابنة كتب على “فيسبوك” أنّ “الكرة الآن بملعب الحكومة”، وأضاف: “واحد إسرائيلي مقبل الأردنيين موجودين معتقلين بالسجون إسرائيلية، وزارة الخارجية: التحفظ على متسلل إسرائيلي والتحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية، الآن الكرة بملعب الأردن”.

بدوره قال محمد الحجات، بهذا السياق: “بعد استدعاء السفير الأردني في “اسرائيل” للتشاور.. الخارجية تعلن القبض على متسلل “اسرائيلي” عبر الحدود.. “إجت والله جابها” .. أعتقد ان رسالة الدولة واضحة وخصوصا في التتابع الزمني لنشر الخبرين.. مفادها “أطلقوا سراح #هبةاللبدي و #عبدالرحمنمرعي ” “نرجعلكم متسللكم”.

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