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مغردون عن أسرى نفق الحرية: أحرار ولو كبلوهم بألف قيد

منذ 52 دقيقة

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دانا الشلول

عمان-  بين مشاعر الفرح التي انتابت الشارع العربي إثر تمكن  6 أسرى من سجون الاحتلال قبل أيام من التحرر، غيمت مشاعر الحزن المختلطة بالأمل والعزيمة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس العاشر من سبتمبر (أيلول) بعد إلقاء القبض على الأسرى الأربعة محمد العارضة ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمود العارضة.

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لم يتوانوا عن دعم وإعلاء شأن الأسرى، معبرين عن فخرهم بالبطولة والشجاعة التي قاموا بها من خلال حفر نفق من سجن جلبوع نحو الحرية، وإن تم إعادة اعتقالهم.

وعدّ مغردون أن إعادة القبض على الفارين ليست هزيمة للقضية أو للأسرى، بل إنجازا وفخرا لهم.

وطالب عدد من المغردين تحت هاشتاغ #الاسرى_في_خطر  لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وحمايتهم من التعرض للتعذيب.

غير ذلك ناشدوا منظمات حقوق الإنسان العالمية في الالتفاف لقضيتهم.

فيما ذهب البعض الآخر للتأكيد عن بطولة وجهود الأسرى المعاد اعتقالهم وكيف كسروا شوكة العدو.

وعلقت مغردة: ” تقول ابتسامتهم أننا سنشم رائحة الحرية الأبدية، وسيزول هذا الاحتلال، دعواتنا لكم”.

وغرد مستخدم آخر: ” لو قدرنا لحميناكم برموش العين.”

أما صفحة فلاشات المقاومة غردت بصورة وعبارة : “يا وجع القلب.”

فيما غردت لميس إحدى الناشطات وكتبت: ” شروق الشمس في فلسطين سيبقى مهما حدث”

ناشط آخر عبر تويتر كتب: ” أحرار ولو كبلوهم بألف قيد”.

وقال أحد المغردين : على الرغم من اعتقالك فإن ابتسامتك تغلب عليهم، أسماؤكم أسطورة نبيلة وأيقونة مضيئة في سماء المقاومة.”

وقال أحد المغردين : ” كسر للقلب، نتضامن مع الأسرى.”

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