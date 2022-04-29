مغير السرحان يخطف التعادل أمام العقبة في الوقت القاتل من دوري المحترفين

عمان – الغد – خطف مغير السرحان التعادل من العقبة بنتيجة 1-1، بقدم البديل أحمد ابوصعيليك د.90+4، بعد أن تقدم العقبة برأسية محيسن أبوجبلة د.26، في المباراة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليقف العقبة عند رصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما تحرك مغير السرحان بالمركز إلى 3 نقاط.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى، في ظل أفضلية للعقبة واهتمام بالاختراق عن الاطراف، والتي استطاع من إحداها تسجيل هدف المباراة الثمين، بعد عرضية متقنة من أنس أبوطعيمة، وضعها محيسن أبوجبلة برأسية متقنة على يسار حارس المرمى د.26، وأهدر العقبة العديد من الفرص، في الوقت الذي بدا مغير السرحان منغلقا على نفسه، والدفاع من وسط الملعب، والاعتماد على الكرات المرتدة التي لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الأسمر، فيما فرض العقبة سيطرته على مجريات الحصة الثانية، وشكل خطورة على مرمى مغير السرحان، الذي عانى من التراجع غير المبرر، وأهدر له المحترف فلقاس فرصتين محققتين، ودفع الثمن فريقه العقبة، عندما تابع البديل أحمد أبوصعيليك الكرة المرتدة من دربكة إلى مرمى الأسمر د.90+4، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتتواصل مباريات الجولة الرابعة اليوم السبت، عندما يلتقي الفيصلي (5) نقاط مع الصريح (3) نقاط، في المباراة التي تجري عند الاسعة 10:30، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.