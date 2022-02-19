مغير السرحان ينهي عقد محترفه السوري منجد

مهند جويلس

عمان – كشف المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي، أن النادي فسخ عقد المهاجم السوري أحمد منجد بالتراضي، بعد أن وقع اللاعب على عقد لمدة موسم واحد، قادما من فريق عمان اف سي من الدرجة الأولى.

وبين الدبوبي في حديثه لـ “الغد”، أن المستوى الفني الذي ظهر به اللاعب في المباريات الودية لم يكن مقنعا، وأن اللاعب لم يشكل الإضافة المطلوبة خلال التدريبات والمباريات لغاية اللحظة، مشيرا إلى أن فسخ العقد قبل تقييده بكشوفات الفريق كان القرار الأنسب في المرحلة الحالية.

وأضاف: “لم يقدم اللاعب المستوى المطلوب في 5 مباريات ودية، لم يسجل أي هدف رغم وصوله للعديد من الكرات من لاعبي الوسط داخل منطقة الجزاء، وافتقد اللاعب اللمسة الحاسمة داخل الصندوق، وهو ما جعلنا نتخذ قرار إنهاء عقده”.

ولفت الدبوبي إلى أن المحترف الثاني في صفوف الفريق المدافع السوري سبيع الحموي، يعد من أميز اللاعبين في فريقه، ويعده قائدا حقيقيا للفريق داخل الملعب، إضافة إلى وصوله لمرحلة متطورة مع الفريق من حيث الانسجام مع بقية اللاعبين، باعتباره واحدا من صانعي الفرحة والإنجاز بالصعود للمحترفين في الموسم الماضي.

واستطرد: “خضنا 5 مباريات ودية خلال الفترة الماضية أمام فرق الجزيرة والصريح وسحاب والوحدات والفيصلي، وأنا راض عن المستوى الذي قدمناه في جميع المباريات من الناحية الفنية، من خلال تطبيق اللاعبين للأفكار، إضافة إلى الوصول للتوليفة الأكثر جاهزية وقوة للاستقرار عليها في مباريات الدرع والدوري”.

وأكد الدبوبي أن النادي يبحث عن لاعب أجنبي في مركز الهجوم بعد إنهاء عقد منجد، وأن النادي ما يزال أمامه استقطاب لاعبان أجنبيان في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النادي وجه دعوة لمهاجمين من نيجيريا، ومن المتوقع أن يصلا خلال الأسبوع الحالي، لاختبارهما قبل التوقيع معهما أو مع واحد منهما.

وعن مجموعة الفريق في بطولة الدرع، أوضح الدبوبي أن المجموعة الثالثة تضم فرقا متميزة وقوية في السنوات الماضية، ولا سيما بطل دوري المحترفين في الموسم الماضي فريق الرمثا، إضافة إلى الفريق الأكثر استقرارا من وجهة نظره شباب الأردن، وفريق سحاب الذي يضم عناصر قوية قادرة على المنافسة في البطولات المحلية.

وذكر مدرب مغير السرحان أن بطولة الدرع تعد مهمة للفرق، باعتبارها بطولة تحضيرية ذات طابع رسمي، وأنها المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل انطلاق بطولة الدوري في شهر نيسان (أبريل) المقبل، مشيرا إلى أن هدف فريقه في الموسم الحالي هو الثبات في دوري الأضواء.