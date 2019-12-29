مفاتيح لاستغلال لموسم التخفيضات

الغد- تعتبر سياسة تطبيق التخفيضات على المنتجات من الإستراتيجيات التي يمكن أن تزيد من قيمة المبيعات وتجذب العملاء وتساعد على كسب ثقة الزبائن الأوفياء وتحسن سمعة العلامة التجارية بين صفوف المستهلكين، غير أن هذا الأمر يتطلب تحديد الهدف المراد تحقيقه حتى لا تلحق هذه التخفيضات الضرر بالأعمال التجارية.

وقالت أندريا فيلاسكو في تقرير نشرته صحيفة ألموندو الإسبانية كما نقلت الجزيرة إن جمعية التسويق الأميركية أكدت أن إستراتيجيات التسعير القائمة على خفض أثمان المنتجات الاستهلاكية تعتبر أداة أساسية من أجل زيادة المبيعات وتجديد مخزون المنتجات، فضلا عن زيادة قيمة ما يسمى العائد من الاستثمار.

وتحذر الجمعية من التخفيضات غير المدروسة والمبالغ فيها التي يمكن أن تضر المشروع لعدة عوامل، أبرزها عدم بلوغ نسبة المبيعات المنتظرة، فيما تعطي هذه التخفيضات تصورا سلبيا حول جودة العلامة التجارية التي تستخف هي نفسها بالمنتجات.

التخفيضات يجب أن تكون وفق إستراتيجية مدروسة وتحقق الأهداف المرسومة لها (غيتي)

التخفيضات يجب أن تكون وفق إستراتيجية مدروسة وتحقق الأهداف المرسومة لها (غيتي)

وأضافت الكاتبة أن تحديد الهدف الأساسي لأي تخفيض يعد الركيزة التي تُبنى عليها صياغة أي من الإستراتيجيات التجارية، وشددت على ضرورة تجزئة الهدف بالدقة التي تساعد على تحقيق الأهداف من وراء التخفيضات.

1- الحصول على زبائن جدد وكسب ثقة العملاء الآخرين

وأشارت الكاتبة إلى أن إعلان خفض أسعار المنتجات يعتبر وسيلة جيدة لجذب المستهلكين المحتملين، وقالت إن تحقيق هذه الغاية تتطلب إستراتيجية تسويق جيدة تقوم على توفير هذا الخفض على بعض المنتجات المعيّنة لفترة محدودة.

وتعتبر هذه الطريقة مفيدة جدا في عالم الأعمال نظرا لأنها تساعد على معرفة عائد الاستثمار الذي حققته الحملة، وتمكّن من معرفة عدد الزبائن الجدد الذين اشتروا منتجات أخرى من المتجر.

ونبّهت الكاتبة إلى أن هدف التخفيضات يكمن في كسب ولاء الزبائن للعلامة التجارية، وأن بعض الشركات تخص بالتخفيضات في بعض الأحيان الزبائن القدامى أو الثابتين الذين تعودوا على اقتناء منتجاتها.

ويعتبر توفير الشحن المجاني لتوصيل المنتجات للزبائن خيارا جيدا لزيادة المبيعات، وتكشف العديد من الدراسات التسويقية أن تكاليف الشحن المرتفعة تعتبر السبب الرئيس وراء عدم تحقق عمليات الشراء عبر الإنترنت في بعض الأحيان.

2- تخلص من المخزون القديم

ذكرت الكاتبة أن بعض الشركات تواجه مشكلة حقيقية متعلقة بنقص في المساحة، مما يتطلب التخلص من المخزون القديم حتى يحل مكانه المخزون الجديد.

وتعتبر عملية خفض الأسعار على المنتجات التي ملأت المخازن من المواسم السابقة من الأساليب الأكثر استخداما من قبل الشركات، حيث لا تهدف الشركة -في هذه الحالة- لتحقيق الأرباح بقدر ما تسعى للحصول على مساحة في المتجر.

3- تعزيز عملية البيع المتقاطع

وأوردت الكاتبة أن إضافة منتجات تكميلية إلى المنتج الرئيسي يعتبر ممارسة شائعة في مجال التسويق المباشر، وأنه يسمى حزمة الحسومات، حيث يتمتع المستهلك بتخفيضات إذا اشترى جملة من المنتجات معا.

ولا تقتصر فوائد هذه الطريقة على زيادة عدد المنتجات المبيعة فحسب، بل تعتبر أيضا صيغة فعالة لإنهاء المخزون الذي لم يلق رواجا كبيرا، وتستغل المتاجر فترة التخفيضات للترويج لجميع منتجاتها نظرا لأن الزبائن لا يهتمون سوى بالمنتجات المخفّض ثمنها.

4- تجميع الأموال النقدية لشراء مخزون جديد

ذكرت الكاتبة أن الشركة تهتم في بعض الأحيان بأن يكون لديها تدفق نقدي لتكون قادرة على شراء مخزون جديد من المنتجات، مما يجعل التنزيلات المسبقة الدفع هي الخيار الأفضل للشركات التي تقدم منتجات دورية أو موسمية، لأنها تتيح لها الحصول على النقد بشكل فوري.

ومن الممكن أن تشجع إحدى الصحف أو إحدى خدمات مكافحة الفيروسات الدفع المسبق، وتعد بخفض الأسعار في حال اشتراك العميل سنويا.

5- تحسين سمعة العلامة التجارية

وأوضحت الكاتبة أن التخفيضات التي تفعّلها الشركة لصالح مجموعات معينة من الأشخاص تؤثر بشكل إيجابي على المسؤولية الاجتماعية للشركة مما يعزز سمعتها.

وتعتبر الخصومات لفائدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة وللأطفال دون الخامسة والأفراد الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أفضل دعاية اجتماعية للعلامة التجارية، إذ تقدم الشركة بهذه الطريقة نفسها كمؤسسة تجمع بين الالتزام الاجتماعي والأعمال التجارية.