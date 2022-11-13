مفاجآت تشرين

يديعوت أحرونوت
بقلم: شمعون شيفر
- الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية عقب بلغة جد غير دبلوماسية على مشاركة ايتمار بن غفير في الذكرى للحاخام مئير كهانا: “الاحتفال بإرث منظمة ارهابية، هو أمر مقزز”. يمكن أن نرى في ذلك مؤشرا على ما ينتظر حكومة نتنياهو السادسة، في كل ما يتعلق بعلاقاتها مع أميركا. فعندما تقف الإدارة الأميركية ضدك، فإن كل ما يتبقى لك فعله هو أن تصلي.
إن نتائج انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، والتي تشير الى ضربة شديدة للجمهوريين الذين أملوا بـ”موجة حمراء” على الديمقراطيين في الكونغرس، تنضم إلى نتائج الشهر الحالي في إسرائيل. السؤال الأول الذي سيتعين على محيط نتنياهو القريب أن يتصدى له هو كيف تقام العلاقات الحرجة جدا لوجودنا مع الولايات المتحدة في ضوء ما سيحصل هنا. نتنياهو، الذي تمكن في الماضي من أن يناور بين الديمقراطيين والجمهوريين وأن يحظى بإنجازات مذهلة سيكون مطالبا بأن يجد ورقة أخرى. فمجال الصدام الذي ستقع فيه المواجهات بين القدس وواشنطن سيكون مرتبطا أغلب الظن بنية حكومة اليمين على الملأ استئناف البناء في شمال الضفة حول حومش، تسويغ بؤر استيطانية اقيمت في قلب الضفة، ضم الخان الاحمر وربما تغيير الوضع الراهن في الحرم. سموتريتش وبن غفير يعتزمان تنفيذ وعودهما لناخبيهما، ويمكن فقط الأمل في أن يتصرف نتنياهو بشكل مختلف من السمكة التي ترى دوما الطعم ولا ترى الشبكة.
- “هل انتعشتم؟” هكذا رماها لي أحد ما في المتنزه في تل أبيب. لم أتمكن من الرد، وأردت أن أقول له: “إنه مسموح إبداء القلق”. وقع شيء ما عندنا، ومسموح التفكير بمدى التفكير الذي تمتع به المنتصرون.
- مرت عشرون سنة على رحيل البروفيسور ايهود شبرنسيك الذي توقع في كتبه ومقالاته صعود اليمين المتطرف عندنا، والذي سيصبح محركا لإجراءات الحكومة.
في الأسبوع الماضي جرى في جامعة رايخمن حدثا أحيا عمل سبرنسيك وهي “المصيبة الكبرى للسياسة الاسرائيلية في عهدنا هي فقدان الخجل”، قال سبرنسيك في محاضرة ألقاها في حينه. “السياسي الاسرائيلي الحالي بشع – لأنه لا يخجل من جهله، بكراهيته، بخدعه، بتشهيراته وبلسانه السليط. والمواطن الإسرائيلي ملزم أن يخجل اليوم عن زعمائه”. فكرت ماذا كان سيقول سبرنسيك الآن حين يوشك بن غفير وسموتريتش على أن يحتلا مكانيهما في الكنيست السياسي الأمني. محزن.
- على مدى السنين علقنا في بيتنا بوستر كبير اشتريناه في لندن: رسمة لزجاجات مشروب كحولي، على طاولة خشب مهغوني: الرسام ونستون تشرتشل. هذا الأسبوع قرأت أن بعض رسوماته بيعت بمئات آلاف الدولارات في دور المزاد.
تشرتشل، الذي بدأ يرسم في سنة 48 أصدر نحو 500 رسمة، 100 منها على الأقل منحها كهدية. “صوري سيئة جدا لتباع قال تشرشل. وفي الوقت نفسه غالية علي ولهذا فسأبقيها عندي”، قال. “أفضل أن أرسم مشاهدا وليس صورا لأشخاص لأن الشجرة لن تشكو أبدا إذا ما رسمتها بشكل غير دقيق.
- نتائج الانتخابات تطرح أسئلة عديدة، إحداها يتعلق بالوجود المشترك لليهود والعرب في الكيان الجغرافي الذي نعيش فيه. الشاعرة زلدا كتبت قصيدة سياسية واحدة فقط “الهدنة” التي وصفت فيها مقاوما أنقذ أسيرا إسرائيليا من مقاومين آخرين أرادوا الفتك به: “كلاهما عرفا أن هذه ليست كل الحقيقة. هذه هدنة في جزيرة خضراء. الجزيرة التي هي خارج كل قومية وكل أصل. في هذه الجزيرة، في إحدى المغر فتح السلام عينيه”.
وماذا سيكون؟ السؤال مفتوح.