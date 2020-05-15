مفاجآت تلوح في الافق بالدوري الالماني

برلين – تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران السبت ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تخوض الأندية سباقا نهائيا على اللقب قد يحمل العديد من المفاجآت.

عند توقف البوندسليغا في منتصف آذار/مارس بسبب وباء “كوفيد-19” كان الترتيب متسقا مع المنطق بعد 25 مرحلة: بايرن ميونيخ في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي متصدرا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند وخمس نقاط عن لايبزيغ الثالث.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حاليا هو هل ستخِلُّ الفترة الطويلة بدون تدريبات واستحالة لعب مباريات تحضيرية ودية وخصوصا الشروط الاستثنائية للمنافسات، بالمنطق، وتسفر عن نتائج غير متوقعة؟

وحذَّر فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت، من مسار غير متوقع للمراحل التسع المتبقية بقوله “حظينا بوقت قصير جدا للاستعداد، على الأرجح قد تكون هناك نتائج غريبة جدا”.

وتنطلق المرحلة السادسة والعشرين (من أصل 34) بأربع مباريات عند الساعة 13:30 ت غ السبت.

وستكون أبرزها استضافة بوروسيا دورتموند جاره وغريمه التقليدي شالكه السبت في “دربي الرور” الذي يكتسي عادة بالإثارة والندية، وأيضا مباراة لايبزيغ مع ضيفه فرايبورغ. في المقابل، يحل بايرن ميونيخ ضيفا الأحد على أونيون برلين.

وتبدو الفرق الثلاثة التي تحتل المراكز الأولى في الدوري مرشحة فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، لكن الاستئناف غير العادي للمسابقة قد يخبئ مفاجآت غير محسوبة.

وقال مدير بوروسيا دورتموند لاعبه السابق سيباستيان كيل “علينا أن نتوقع مفاجآت وتغييرات في الترتيب”.

بالنسبة إليه، نتيجة دربي دورتموند-شالكه، على سبيل المثال، “لن تكون في صالح من لديه أفضل فريق، ولكن لمن سيكون الأكثر نجاحا في التكيف مع الوضع غير المعتاد وخلق أفضل ديناميكيات الفريق”.

وعزز مدرب كولن ماركوس جيسدول قائلا “بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التكيف ذهنيا، سيكون الأمر قاتلا”.

وأجمع مدربون ولاعبون ومسؤولون على أن نهاية هذا الموسم الاستثنائي “ستحسم ذهنيا” بعد فترة توقف طويلة.

ولن تكون الملاعب الفارغة هي المشكلة الوحيدة، بل سيكون من الضروري أيضا لمتطلبات بروتوكول الصحة والذي سيؤثر كليا على كل ما يجري عادة في الملاعب: احترام المسافات في غرف الملابس، دخول الفريقين إلى الملعب بشكل منفصل، منع المصافحة باليدين أو العناق للاحتفال بالأهداف، ارتداء القناع إلزامي للبدلاء والجهاز الفني على مقاعد الاحتياطيين…

وتوقع عالم النفس الرياضي جورج فرويزه في مقابلة مع مجلة “كيكر” المحلية أن الأمر “سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الاعتياد على ذلك”، مضيفا أنه يكاد يكون من المستحيل على اللاعب الاستعداد لهذا الوضع.

وأوضح “البعض سيساعدون بعضهم من خلال الاعتماد على ذكريات مواقف مماثلة، بدون جمهور، خلال المباريات الحاسمة في فترة شبابهم”.

الميزة الوحيدة بحسب عالم النفس هي أن الحكام “سيقدمون أداء أفضل وسيرتكبون أخطاء أقل، لأن تأثير الجمهور عليهم (في المباريات التي تقام في ظروف عادية) هائل”.

لكن هذا الرأي يعارضه الحكم دينيز أيتكين الذي قاد في آذار/مارس الماضي المباراة الوحيدة التي أقيمت بدون جمهور في سابقة في الدوري الألماني، وكانت بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن.

وقال “إنه أمر مخيف فقط وبطريقة ما، ليس له أي علاقة بكرة القدم. غياب الشغف. كان من الصعب الاستمرار في التركيز طوال الوقت”.

الشكوك الأخرى التي تحيط بالاستئناف تتعلق بصحة اللاعبين. فحتى في ظل بروتوكول صحي صارم جدا يشمل مختلف مناحي حياتهم في هذه الفترة، من التمارين الى المباريات وحتى سبل التصرف في المنزل، فقد أقرت رابطة الدوري بأنه من المستحيل “ضمان أمن جميع الفاعلين بنسبة 100 بالمئة”.

كما لا يمكن ان يستبعد من المعادلة، احتمال التقاط العدوى بفيروس “كوفيد-19″، وفي حال أدى ذلك الى انسحاب فريق أو أكثر (في حال تطلب ظهور حالات وضع فرق في الحجر الصحي)، فستصبح خطة إنهاء البطولة قبل نهاية حزيران/يونيو موضع تساؤل.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر اخصائي الطب الرياضي فيلهيلم بلوخ في حديث لوكالة فرانس برس أن ثمة مصدر قلق آخر هو الإصابات التي قد تلحق باللاعبين، نظرا لافتقارهم إلى اللياقة البدنية للمباريات جراء تعليق الدوري منذ ما يزيد عن الشهرين، واكتفائهم في غالبية تلك الفترة بالتمارين المنزلية الفردية.

وقال “من الواضح أن اللاعبين ليسوا مستعدين على النحو الأمثل، حيث استأنفت الفرق التدريبات الجماعية فقط الأسبوع الماضي. واعتمادا على درجة التحضير، يزداد خطر الإصابة”.

وللحد من هذه المخاطر، صادقت رابطة الدوري على القانون الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي يسمح بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

ورحب المدري السويسري لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر بهذا القرار، واصفا إياه بـ”الفكرة الجيدة جدا، لأنه يجب أن تُقال الأمور بوضوح: لا يوجد فريق، دون استثناء، جاهز بنسبة مئة بالمئة لاستئناف المنافسة”. – (أ ف ب)