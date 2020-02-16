مفاجآت وجوائز في حملة “كرة الحظ من BCI”

عمان- بهدف مكافأة العملاء وتقديراً لهم على اختيارهم شركة “BCI” لشراء أجهزتهم الخلوية الذكية من سامسونج الكترونيكس العالمية، أعلنت الشركة عن حملتها الجديدة “كرة الحظ مع BCI” لشهر شباط (فبراير) الحالي.

هذا وستمتد الحملة الترويجية لمدة شهر بدءاً من 13 الحالي لهذا العام في معارض شركة BCI التسعة كافة والممتدة في الأردن من الشمال وحتى الجنوب؛ إذ تهدف الحملة إلى مكافأة كل شخص يقوم بالشراء بقيمة 200 دينار وأكثر؛ حيث سيتمكن من المشاركة في لعبة “كرة الحظ” وربح جوائز فورية قيمة عند رمي الكرة على حائط الجوائز المتنوعة والتي تشمل: قسائم من شركة المناصير، قسائم من شركة أيكيا، والعديد غيرها القيمة من شركة BCI.

وقد علق السيد فادي برانسي الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile على هذه الحملة، قائلاً: “يسعدنا في شركة BCI أن نكافئ عملاءنا وأن نعبر عن تقديرنا لهم لثقتهم بنا من خلال تقديم جوائز قيمة عند شرائهم أحدث التقنيات الخلوية الذكية من شركة سامسونج العالمية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، عدا عن خدمات ما بعد البيع المميزة التي نتمتع بها في BCI، كل ذلك في حملة فريدة من نوعها توفر تجربة ممتعة لعملائنا للمرة الأولى في معارضنا المنتشرة في المملكة”.