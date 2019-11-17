مفاجأة.. وقف ملاحقة رجل طعن زوجته في عمان بعد تنازل الأخيرة عن حقها

نادين النمري

عمان- علمت “الغد”، اليوم الأحد، أنّ المدعي العام أوقف الملاحقة في قضية طعن رجل لزوجته بسبب عدم رغبة الأخيرة التقدم بشكوى بحق الزوج وتنازلها عن حقها.

وبحسب معلوماتنا فإنّ “الرجل قام بطعن زوجته في يدها بسبب الخلافات المستمرة بينهما، ورغم سوء العلاقة بين كلا الزوجين لكن الزوجة رفضت التقدم بشكوى بحق زوجها”.

وكان الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام قال أمس، إنّ “بلاغاً ورد لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض سيدة للطعن في منطقة القدم واليد من قبل زوجها إثر خلافات بينهما، وأسعفت للمستشفى بحاله متوسطة، وبوشر التحقيق والبحث عن الزوج”.

يذكر ان قانون الحماية من العنف الاسري يلزم التبليغ في حالات العنف الواقعة على الاطفال اما التبليغ فيكون بحسب ارادة الناجية في الحالات الواقعة على النساء البالغات.